Автопилот Tesla вез уснувшего пьяного водителя со скоростью 112 км/ч

Автопилот Tesla вез уснувшего пьяного водителя со скоростью 112 км/ч
Декабрь 03 10:21 2018

В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулём Tesla с включённым автопилотом

За рулём автомобиля находился 45-летний Александр Самек, член комитета Лос Алтоса по городскому планированию.

Пьяный Tesla Model S

Полиция обнаружила автомобиль Tesla Model S на шоссе 101 около 03:30 утра, он двигался на скорости 112 километров в час. Когда полицейские поравнялись с автомобилем, они увидели, что Самек спит, но автомобиль при этом продолжает движение. Тогда они предположили, что машина едет на автопилоте. Чтобы остановить его, один из полицейских начал ехать перед машиной Самека, заставив автопилот постепенно снизить скорость. Операция продлилась около семи минут.

На ближайшей заправке Самека попросили пройти тест на алкогольное опьянение, после чего арестовали. Насколько он превысил допустимую норму содержания алкоголя, не уточняется. Превысил ли он допустимую скорость движения на шоссе, также неизвестно. Самек отказался давать комментарии, сообщил источник.

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Model STeslaпьяный водитель
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AMSRUS
AMSRUS

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7 комментариев

  1. Alexey Efremov
    Декабрь 03, 11:00 #1 Alexey Efremov

    Так он же не управлял машиной, она сама 😂😂😂😂

  2. Akim DM
    Декабрь 03, 12:20 #2 Akim DM

    за превышение скорости однозначно штраф, а за то, что был за рулём пьяный, но не рулил и не педалил, НС припишут?)

  3. Igor Gubar
    Декабрь 03, 13:37 #3 Igor Gubar

    А зачем ещё нужны автономные мобили?

  4. Rinat Aisin
    Декабрь 03, 20:28 #4 Rinat Aisin

    Но ведь управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не было!!!

  5. Aibek Temiraly
    Декабрь 03, 22:35 #5 Aibek Temiraly

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  6. Дмитрий Шевцов
    Декабрь 03, 23:40 #6 Дмитрий Шевцов

    Да хоть, 130….если знаки позволяют.

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