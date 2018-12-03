Автопилот Tesla вез уснувшего пьяного водителя со скоростью 112 км/ч

В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулём Tesla с включённым автопилотом

За рулём автомобиля находился 45-летний Александр Самек, член комитета Лос Алтоса по городскому планированию.

Полиция обнаружила автомобиль Tesla Model S на шоссе 101 около 03:30 утра, он двигался на скорости 112 километров в час. Когда полицейские поравнялись с автомобилем, они увидели, что Самек спит, но автомобиль при этом продолжает движение. Тогда они предположили, что машина едет на автопилоте. Чтобы остановить его, один из полицейских начал ехать перед машиной Самека, заставив автопилот постепенно снизить скорость. Операция продлилась около семи минут.

На ближайшей заправке Самека попросили пройти тест на алкогольное опьянение, после чего арестовали. Насколько он превысил допустимую норму содержания алкоголя, не уточняется. Превысил ли он допустимую скорость движения на шоссе, также неизвестно. Самек отказался давать комментарии, сообщил источник.