Китайцы сделали 3-осную версию российского «Тигра»
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Китайцы сделали 3-осную версию российского «Тигра»
Июнь 30 21:05 2018

Китайский бронеавтомобиль Yanjing YJ2080C получил трехосную модификацию, которую не имеет его российский родственник ГАЗ-2330 «Тигр»

Китайцы всегда славились тем, что любили перерабатывать чужие разработки, нередко добиваясь интересных результатов. Когда в 2016 году в Китае началось лицензионное производство бронеавтомобиля ГАЗ-2330 «Тигр», получившего в Поднебесной имя Yanjing YJ2080C, не ожидалось, что китайцы разработают такие модификации, какие и не снились российскому собрату.

Китайцы не только доработали машину, снабдив её новой светотехникой и измененным салоном, но и решили выпускать броневик… с тремя осями. Получившийся, в прямом смысле слова, грузовик, также был снабжен краном, способным устанавливать на шасси специально разработанный универсальный модуль

Модуль имеет универсальное предназначение: в нём может устанавливаться спецоборудование, а также перевозиться личный состав.

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Yanjing YJ2080CГАЗ 2330Тигр
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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