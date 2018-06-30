Китайцы сделали 3-осную версию российского «Тигра» 8

Китайский бронеавтомобиль Yanjing YJ2080C получил трехосную модификацию, которую не имеет его российский родственник ГАЗ-2330 «Тигр»

Китайцы всегда славились тем, что любили перерабатывать чужие разработки, нередко добиваясь интересных результатов. Когда в 2016 году в Китае началось лицензионное производство бронеавтомобиля ГАЗ-2330 «Тигр», получившего в Поднебесной имя Yanjing YJ2080C, не ожидалось, что китайцы разработают такие модификации, какие и не снились российскому собрату.

Китайцы не только доработали машину, снабдив её новой светотехникой и измененным салоном, но и решили выпускать броневик… с тремя осями. Получившийся, в прямом смысле слова, грузовик, также был снабжен краном, способным устанавливать на шасси специально разработанный универсальный модуль

Модуль имеет универсальное предназначение: в нём может устанавливаться спецоборудование, а также перевозиться личный состав.