Mitsubishi Outlander с передним приводом пользуется популярностью в России
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Mitsubishi Outlander с передним приводом пользуется популярностью в России
Июнь 29 17:01 2018

Доля Mitsubishi Outlander c передним приводом увеличилась до 34%

Доля продаж моноприводных версий модели Outlander за период январь-май составляет 25%. В мае 2018 года доля версии 2WD достигла 34%. Кроссовер с передним приводом пользуется популярностью не только в двух столицах, но и в небольших городах центральной России, а также в южном регионе, где люди традиционно не сталкиваются с непроходимыми сугробами и гололедицей.

Производство двух новых комплектаций Mitsubishi Outlander с 2WD стартовало с февраля 2018 года на заводе в Калуге. Изменения коснулись комплектаций с двухлитровым двигателем Invite и Intense+. Новые комплектации стали значительно дешевле полноприводных версий.

Для Outlander продолжает действовать программа трейд-ин, по которой выгода для клиента составит до 250 000 рублей. Следует отметить, что программа трейд-ин суммируется с другими выгодными предложениями на Mitsubishi Outlander. Например, кредит со ставкой 0% на 5 лет с выгодой до 150 000 рублей.

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mitsubishi outlanderкроссовер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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