АвтоВаз повышает заработную плату работникам на 6,9%

АВТОВАЗ объявляет, что с 1 июля 2018 года сотрудникам ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%.
Данное решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.
Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис отметил:
После активных переговоров с профсоюзом Компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников.
Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул:
Мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством Компании и принимаем конкретные решения по всем актуальным вопросам. В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году. Я благодарен руководству АВТОВАЗа за конструктивный диалог и данное решение. Мы продолжим укреплять нашу совместную работу по поддержке работников предприятия
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