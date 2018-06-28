АвтоВаз повышает заработную плату работникам на 6,9% 6

Корректировки зарплаты не коснутся высшего менеджмента компании.

АВТОВАЗ объявляет, что с 1 июля 2018 года сотрудникам ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%.

Данное решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис отметил:

После активных переговоров с профсоюзом Компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников.

Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул: