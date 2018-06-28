АвтоВаз повышает заработную плату работникам на 6,9%
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АвтоВаз повышает заработную плату работникам на 6,9%
Июнь 28 17:07 2018

Корректировки зарплаты не коснутся высшего менеджмента компании.

АВТОВАЗ объявляет, что с 1 июля 2018 года сотрудникам ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%.

Данное решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис отметил:

После активных переговоров с профсоюзом Компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников.

Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул:

Мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством Компании и принимаем конкретные решения по всем актуальным вопросам. В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году. Я благодарен руководству АВТОВАЗа за конструктивный диалог и данное решение. Мы продолжим укреплять нашу совместную работу по поддержке работников предприятия

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АВТОВАЗзарплата
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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