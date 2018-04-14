Сколько в России роскошных авто? 6

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране зарегистрировано 2,77 млн автомобилей премиум-сегмента (по состоянию на 1 января 2018 года).

Таким образом, это составляет 6,5% от всего российского парка легковых машин. Самой распространенной маркой премиальных автомобилей в России является Mercedes-Benz с результатом 636,9 тыс. зарегистрированных единиц. Далее следует Audi (615,4 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров еще один представитель немецкого автопрома – BMW (557,5 тыс. шт.).

С большим отставанием от «немецкой тройки» располагается японский Lexus, автомобилей которого в России насчитывается в количестве 249,2 тыс. экземпляров. Немного уступает ему шведский Volvo (244,7 тыс. шт.), за которым следует английский Land Rover (166,3 тыс. шт.). Показатели российского парка остальных премиум-брендов оказываются менее 100 тыс. автомобилей.

Более подробная информация содержится в специализированном отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».