Известна дата премьеры Lexus ES нового поколения 11

Lexus представит новое поколение седана ES в апреле 2018 года — автомобиль дебютирует на автосалоне в Пекине.

Новинка получит дизайн кузова и интерьера в стилистике современных моделей японской марки.

Известно, что кроссовер построен на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA) и будет поставляться с новой линейкой силовых агрегатов. Ожидается, как пишет Коммерсант, что для Lexus ES будет доступна версия с гибридной силовой установкой и полноприводный вариант.

Напомним, текущее поколение Lexus ES выпускается с 2012 года. В России седан стоит от 2,2 млн руб.