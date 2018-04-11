Известна дата премьеры Lexus ES нового поколения
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Известна дата премьеры Lexus ES нового поколения
Апрель 11 18:06 2018

Lexus представит новое поколение седана ES в апреле 2018 года — автомобиль дебютирует на автосалоне в Пекине.

Новинка получит дизайн кузова и интерьера в стилистике современных моделей японской марки.

Известно, что кроссовер построен на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA) и будет поставляться с новой линейкой силовых агрегатов. Ожидается, как пишет Коммерсант, что для Lexus ES будет доступна версия с гибридной силовой установкой и полноприводный вариант.

Напомним, текущее поколение Lexus ES выпускается с 2012 года. В России седан стоит от 2,2 млн руб.

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ESLexusSedan
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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