Smart будет выпускать только электромобили

Таким образом, модельный ряд автомобилей Smart постепенно перейдет от стандартных бензиновых моторов к экологически чистым, электрическим силовым установкам. Кроме того, по словам господина Цетше, электромоторы будут использоваться в серийном производстве грузовых фур, автобусах и легкого коммерческого транспорта.
Кроме того, как пишут Автоновости дня, ожидается расширение сети дилерских центров Smart в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Диего и Портленде.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.