Smart будет выпускать только электромобили 5

Глава автомобильного концерна Daimler Дитер Цетше, которому принадлежит компания Smart, рассказал, что с 2020 года она перестанет выпускать автомобили с ДВС.

Таким образом, модельный ряд автомобилей Smart постепенно перейдет от стандартных бензиновых моторов к экологически чистым, электрическим силовым установкам. Кроме того, по словам господина Цетше, электромоторы будут использоваться в серийном производстве грузовых фур, автобусах и легкого коммерческого транспорта.

Кроме того, как пишут Автоновости дня, ожидается расширение сети дилерских центров Smart в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Диего и Портленде.