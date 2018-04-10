Smart будет выпускать только электромобили
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Smart будет выпускать только электромобили
Апрель 10 20:03 2018

Глава автомобильного концерна Daimler Дитер Цетше, которому принадлежит компания Smart, рассказал, что с 2020 года она перестанет выпускать автомобили с ДВС.

Таким образом, модельный ряд автомобилей Smart постепенно перейдет от стандартных бензиновых моторов к экологически чистым, электрическим силовым установкам. Кроме того, по словам господина Цетше, электромоторы будут использоваться в серийном производстве грузовых фур, автобусах и легкого коммерческого транспорта.

Кроме того, как пишут Автоновости дня, ожидается расширение сети дилерских центров Smart в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Диего и Портленде.

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DaimlerSmartДВС
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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