«Бронебус» под грифом секретности 30

Обычно бойцы подразделений специального назначения передвигаются на медлительных и неповоротливых автобусах ПАЗ-3205.

Автомобильный дизайнер и реставратор Александр Бушуев решил, что пора обеспечить силовиков более серьёзной техникой, поэтому разработал проект бронированного автобуса быстрого реагирования «Бронебус».

Портал о транспортном дизайне CarDesign.ru рассказал занимательную историю о грозном автобусе быстрого реагирования «Бронебус БАВ», разработанном главным конструктором НИИ «КМАБ» Александром Валентиновичем Бушуевым и до 2018 года находившимся под грифом секретности. «Бронебус» представляет собой многофункциональное частично роботизированное транспортное средство двойного назначения, построенное по системе сочленённого автобусного типа и способное выполнять все задачи в рамках новейшей программы «Защита-эшелон следующего поколения».

Как уверяет Александр Бушуев, никто и никогда в мире не делал ничего подобного, даже разработки по такому типу комплексов никто не ведёт. НИИ «КМАБ» сумел осуществить не только разработку проекта, но и изготовить ходовые «Бронебусы», которые уже проходят заводские испытания. По его словам, боевые экземпляры уже выполнили 93,8% всех запланированных заводских испытаний, включая войсковые стрельбы.

Согласно проекту, «Бронебус БАВ» — это новое полностью автономное тактическое средство для наведения порядка в условиях мегаполиса, где плотность населения очень велика, где требуется перебрасывать сразу много сил спецназначения, одновременно обеспечивая их защиту, а также гарантировать безопасность мирных граждан. Гибридная силовая установка мощностью в 582 лошадиных силы, как сообщает Популярная механика, позволяет не только бесшумно выходить на позиции, но и развивать скорость до 247 км/ч. Электропневматическая подвеска на такой скорости уменьшает клиренс до 72 миллиметров, а на дорогах с плохим дорожным покрытием увеличивает дорожный просвет до 320 мм.

При переходе «Бронебуса» в состояние боевого укрытия централизованная система подкачки шин делает клиренс равным нулю. На этот случай для автономного жизнеобеспечения экипажа и бойцов спецназа в течении минимум 128 суток внутри цельнометаллической сварной капсулы «Бронебуса» есть все необходимые системы. Все системы дублированы, включая и внешнюю, и внутреннюю систему пожаротушения. Заказчиком автобусов быстрого реагирования, по словам Бушуева, является «достаточно известное государство третьего мира, на территории которого сейчас неспокойная военно-политическая обстановка».

Более того, проект «Бронебус» рассматривается на включение в государственную программу перспективного перевооружения средств двойного назначения 2020 (ГППП-СДН-2020). Круто? Не то слово. Конечно же, на самом деле проект автобуса является шикарной первоапрельской шуткой от Александра Бушуева и журнала «Грузовик-пресс». Однако многим это не помешало принять статью на CarDesign.ru за чистую монету — причём её на полном серьёзе перепечатали как некоторые российские, так и зарубежные издания! Видимо, «Бронебус» получился уж очень убедительным.