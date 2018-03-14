Надёжней пикапа нет, говорят эксперты 19

Volkswagen Amarok стал лучшей моделью в классе автомобилей малой грузоподъёмности согласно отчету компании DEKRA.

В течение последних двух лет компания DEKRA проанализировала 15 миллионов автомобилей, прошедших государственный технический осмотр в Германии. Результаты таковы: Volkswagen Amarok – самый надёжный автомобиль с пробегом в классе автомобилей с малой грузоподъёмностью. Согласно отчёту компании DEKRA 2018 г. об автомобилях с пробегом, у Volkswagen Amarok оказалось меньше всего неисправностей среди всех исследованных автомобилей с пробегом до 50 000, до 100 000 и до 150 000 км.

В рамках исследования автомобилей с пробегом компания DEKRA специально принимала во внимание не возраст автомобиля, а именно его пробег. Ян Фельауэр (Jann Fehlauer), руководитель подразделения экспертизы автомобилей компании DEKRA Automobil GmbH, пояснил: «Мы считаем, что в отношении предрасположенности к неисправностям пробег является намного более значимым критерием, чем просто возраст автомобиля».

Таким образом, первое место, которое занял Volkswagen Amarok в своём классе, является более ценным.