Здравствуйте, Сергей! Подскажите, какой передний амортизатор ставить на Рено Сандеро 2010 без СПУ? Оригинальный газо-масляный или Monroe газовый?

Private answer Советую профильные форумы: http://www.logan-club.ru , http://forum.logan.ru , там много лягушек съедено по этому вопросу. Сам последние 50т.км. использую Монро, разницу с оригиналом не заметил. Кстати Рено не выпускает амортизаторы, а использует сторонних поставщиков, за время выпуска Логана и Сандеро поставщики менялись несколько раз, в том числе ставились и Монро. Помечен как спам