Здравствуйте, Сергей! Подскажите, какой передний амортизатор ставить на Рено Сандеро 2010 без СПУ? Оригинальный газо-масляный или Monroe газовый?

  • Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS
  • Здравствуйте, Сергей! Подскажите, какой передний амортизатор ставить на Рено Сандеро 2010 без СПУ? Оригинальный газо-масляный или Monroe газовый?
« Back to Previous Page
0
0

Мне не советуют ставить газовый, это правильный совет?

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от svs (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 22.04.2017 14:58
10 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Советую профильные форумы: http://www.logan-club.ru , http://forum.logan.ru, там много лягушек съедено по этому вопросу. Сам последние 50т.км. использую Монро, разницу с оригиналом не заметил. Кстати Рено не выпускает амортизаторы, а использует сторонних поставщиков, за время выпуска Логана и Сандеро поставщики менялись несколько раз, в том числе ставились и Монро.

Помечен как спам
Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 240)
Ответ на 22.04.2017 23:49
« Back to Previous Page