Здравствуйте, Сергей! Подскажите, какой передний амортизатор ставить на Рено Сандеро 2010 без СПУ? Оригинальный газо-масляный или Monroe газовый? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗдравствуйте, Сергей! Подскажите, какой передний амортизатор ставить на Рено Сандеро 2010 без СПУ? Оригинальный газо-масляный или Monroe газовый? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Мне не советуют ставить газовый, это правильный совет? На тему: Почему надо ставить авто на… Ссылки не будет! Массовое ДТП в Подмосковье Красивый двигатель видели? От Белого до Черного моря за 18… Помечена как спам Сообщение от svs (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 22.04.2017 14:58 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Советую профильные форумы: http://www.logan-club.ru , http://forum.logan.ru, там много лягушек съедено по этому вопросу. Сам последние 50т.км. использую Монро, разницу с оригиналом не заметил. Кстати Рено не выпускает амортизаторы, а использует сторонних поставщиков, за время выпуска Логана и Сандеро поставщики менялись несколько раз, в том числе ставились и Монро. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 240) Ответ на 22.04.2017 23:49 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page