Защита нового авто Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗащита нового авто Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Всем хорошего дня , Покупаю новое Авто Hyundai Tucson , хочу его защитить авто от сколов и царапин а также от коррозии металла, честно говоря сам в этом полный профан , в Интернете информации много но в каждом деле есть свои нюансы бюджет 50000 подскажите пожалуйста , На тему: Hyundai к 2018 году выпустит на рынок… В Калиниграде стартовало… Какие авто угоняют чаще всего? У новой Skoda Octavia не будет слепых… «Хендэ Мотор СНГ»: итоги июля 2016… Помечена как спам Сообщение от Вячеслав Лабецкий (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 22.05.2017 12:16 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer От сколов и царапин придуманы два варианта оклейки пленкой: винилом и полиуретаном. Винил толще и дешевле, полиуретан тоньше и дороже. Чтобы завернуть машину целиком надо от 80т.руб. При Вашем бюджете можно закрыть пленкой капот, передние крылья, бампер и двери по пояс. После чего кусать локти, глядя на царапины выше пленки и следы от природных и погодных явлений на крыше. С пленкой профессионально работают здесь: http://www.mrcap-marcus.ru/ Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1775) Ответ на 22.05.2017 12:31 Сергей Степанович ,большое спасибо а что скажите по антикоррозийному покрытию кузову , что можете порекомендовать (Вячеслав Лабецкий at 22.05.2017 12:56) Пока машина на гарантии — лучше не трогать. Если где-то зацветёт/отвалится краска (на ровном месте без ДТП) — можно потребовать перекрасить по гарантии.. Гарантия закончится, возможно захочется шумоизоляцию нормальную сделать. Когда разберут обшивку, попросите за компанию обработать антикором. (Андрей_А at 22.05.2017 14:59) Сергей ошибается — винил тоньше, полиуретан толще, поэтому и дороже. (serg_s_vyatki at 22.05.2017 16:17) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По личному опыту — первой сгнивает крыша, потому что на ней нет оцинковки.. Во вторую очередь от бомбометания камней из под колёс камаза страдают капот и лобовое стекло. Самое обидное, что капот и крыша — самые дорогие элементы в плане окраски. Но на капоте всё-таки есть оцинковка — можно спокойно ездить со сколами. А вот крыша зацветёт после первой зимы. На вторую зиму — образуются дырки. Бамперы, крылья, двери — вам обязательно претрут на парковке возле супермаркета. Вы можете быть супер аккуратным водителем, но в нашей стране каждый второй покупает водительское удостоверение и едет в АШАН. От таких неаккуратный водителей помогает только КАСКО. Если денег не хватает — может лучше купить страховой полис? Или просто забить на сколы и царапины, но крышу всё-таки надо защищать. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 534) Ответ на 22.05.2017 14:38 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page