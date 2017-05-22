Защита нового авто

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По личному опыту — первой сгнивает крыша, потому что на ней нет оцинковки.. Во вторую очередь от бомбометания камней из под колёс камаза страдают капот и лобовое стекло.

Самое обидное, что капот и крыша — самые дорогие элементы в плане окраски. Но на капоте всё-таки есть оцинковка — можно спокойно ездить со сколами. А вот крыша зацветёт после первой зимы. На вторую зиму — образуются дырки.

Бамперы, крылья, двери — вам обязательно претрут на парковке возле супермаркета. Вы можете быть супер аккуратным водителем, но в нашей стране каждый второй покупает водительское удостоверение и едет в АШАН. От таких неаккуратный водителей помогает только КАСКО. Если денег не хватает — может лучше купить страховой полис? Или просто забить на сколы и царапины, но крышу всё-таки надо защищать.