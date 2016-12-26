Запретят ли дизельные автомобили в Москве? Когда?

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Сергей Степанович, докатилась новость, что в Европе сейчас постепенно отказываются от дизельных моторов в пользу бензиновых в борьбе за чистый воздух.
Вот одна из новостей
https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/12/02/n_9406211.shtml

Когда аналогичный запрет коснётся Москвы? И какая экологическая зона будет у нас, куда нельзя будет заехать на машине с дизельным двигателем?
— садовое кольцо
— 3-ее кольцо
— МКАД
или
— Бетонка?

Есть ли у дизеля в нашей стране перспектива?

На тему:

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 251)
Ответ на 26.12.2016 13:24
20 просмотров

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Private answer

На нас подобный запрет может обрушиться внезапно и на пустом месте. К экологии это не имеет отношения ни в Европе, ни тем более у нас. Но запретить могут. Ведь пикапы запретили. Просто так. Чтоб мы помучились. Но и в Европе запрет дизеля еще далеко. Это все порывы политиков…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1483)
Ответ на 27.12.2016 00:05
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