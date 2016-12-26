Запретят ли дизельные автомобили в Москве? Когда? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗапретят ли дизельные автомобили в Москве? Когда? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, докатилась новость, что в Европе сейчас постепенно отказываются от дизельных моторов в пользу бензиновых в борьбе за чистый воздух. Вот одна из новостей https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/12/02/n_9406211.shtml Когда аналогичный запрет коснётся Москвы? И какая экологическая зона будет у нас, куда нельзя будет заехать на машине с дизельным двигателем? — садовое кольцо — 3-ее кольцо — МКАД или — Бетонка? Есть ли у дизеля в нашей стране перспектива? На тему: Садовое — для велосипедистов Разворот на Садовом Кремлевское кольцо Схема движения на участке трассы Реконструкция МКАД подорожала Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 251) Ответ на 26.12.2016 13:24 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer На нас подобный запрет может обрушиться внезапно и на пустом месте. К экологии это не имеет отношения ни в Европе, ни тем более у нас. Но запретить могут. Ведь пикапы запретили. Просто так. Чтоб мы помучились. Но и в Европе запрет дизеля еще далеко. Это все порывы политиков… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1483) Ответ на 27.12.2016 00:05 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page