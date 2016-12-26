Запретят ли дизельные автомобили в Москве? Когда?

Сергей Степанович, докатилась новость, что в Европе сейчас постепенно отказываются от дизельных моторов в пользу бензиновых в борьбе за чистый воздух.

Вот одна из новостей

https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/12/02/n_9406211.shtml

Когда аналогичный запрет коснётся Москвы? И какая экологическая зона будет у нас, куда нельзя будет заехать на машине с дизельным двигателем?

— садовое кольцо

— 3-ее кольцо

— МКАД

или

— Бетонка?

Есть ли у дизеля в нашей стране перспектива?