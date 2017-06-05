Замена масла «законсервированного» авто и замена ремня ГРМ

Private answer

1. Масло стоит поменять перед началом эксплуатации. Не бойтесь — она вполне может проехать на старом масле 15-20 км до ближайшего сервиса экспресс-замены (вы же не будете менять сами в гараже???)

Не важно какой пробег, если сказано раз в год — значит раз в год (в Вашем случае — весной). Если зимой не ездите — берите масло погуще, мотору будет легче.

2. ГРМ — стоит снять декоративную крышку и посмотреть состояние специалисту с фонариком. Если натяжение нормальное и нет трещин — ещё побегает. Вообще если машина 2 года стояла — по-любому надо сделать ТО — поменять все жидкости (в первую очередь тормозную), разработать закисшие тормоза, проверить подвеску. Запишитесь к дилеру (или на проверенный сервис) на ТО.