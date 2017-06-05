Замена масла «законсервированного» авто и замена ремня ГРМ

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Добрый день соседи по гаражу. Как всегда, пара глупых вопросов.
1. Автомобиль временно не эксплуатируется и стоит уже около года в гараже. Планируется, что машина так простоит еще полгода, может чуть больше может чуть меньше. А теперь внимание глупый вопрос. Нужно ли менять масло в двигателе после года стояния в гараже или можно поменять его непосредственно перед началом эксплуатации (как долго машина без вреда для двигателя может простоять со старым, пробег ну может пару тысяч, маслом).
2. Машина эксплуатируется с маленькими и только летними годовыми пробегами (до 3500 тыс в год). Зимой машина в теплом гараже. Машине скоро 10 лет. Пробег на данный момент 32000 км. Замена ремня ГРМ по регламенту каждые 60000 или 4 года. Ремень не меняли ни разу. Ваше мнение нужно ли менять ремень ГРМ, что называется от греха подальше исходя из возраста авто?

С уважением,
Владислав

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Сообщение от [email protected] (Вопросы: 5, Ответы: 6)
Ответ на 05.06.2017 14:02
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Private answer

1. Масло стоит поменять перед началом эксплуатации. Не бойтесь — она вполне может проехать на старом масле 15-20 км до ближайшего сервиса экспресс-замены (вы же не будете менять сами в гараже???)

Не важно какой пробег, если сказано раз в год — значит раз в год (в Вашем случае — весной). Если зимой не ездите — берите масло погуще, мотору будет легче.

2. ГРМ — стоит снять декоративную крышку и посмотреть состояние специалисту с фонариком. Если натяжение нормальное и нет трещин — ещё побегает. Вообще если машина 2 года стояла — по-любому надо сделать ТО — поменять все жидкости (в первую очередь тормозную), разработать закисшие тормоза, проверить подвеску. Запишитесь к дилеру (или на проверенный сервис) на ТО.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 561)
Ответ на 05.06.2017 15:16
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