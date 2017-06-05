Замена масла «законсервированного» авто и замена ремня ГРМ Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЗамена масла "законсервированного" авто и замена ремня ГРМ Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день соседи по гаражу. Как всегда, пара глупых вопросов. 1. Автомобиль временно не эксплуатируется и стоит уже около года в гараже. Планируется, что машина так простоит еще полгода, может чуть больше может чуть меньше. А теперь внимание глупый вопрос. Нужно ли менять масло в двигателе после года стояния в гараже или можно поменять его непосредственно перед началом эксплуатации (как долго машина без вреда для двигателя может простоять со старым, пробег ну может пару тысяч, маслом). 2. Машина эксплуатируется с маленькими и только летними годовыми пробегами (до 3500 тыс в год). Зимой машина в теплом гараже. Машине скоро 10 лет. Пробег на данный момент 32000 км. Замена ремня ГРМ по регламенту каждые 60000 или 4 года. Ремень не меняли ни разу. Ваше мнение нужно ли менять ремень ГРМ, что называется от греха подальше исходя из возраста авто? С уважением, Владислав На тему: Триста с лишним тысяч на Быстром… Jaguar отзывает в России люксовые… KIA внедряет Быстрый сервис Гараж Пабло Эскобара. На что поменять Subaru Outback, если… Помечена как спам Сообщение от [email protected] (Вопросы: 5, Ответы: 6) Ответ на 05.06.2017 14:02 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 1. Масло стоит поменять перед началом эксплуатации. Не бойтесь — она вполне может проехать на старом масле 15-20 км до ближайшего сервиса экспресс-замены (вы же не будете менять сами в гараже???) Не важно какой пробег, если сказано раз в год — значит раз в год (в Вашем случае — весной). Если зимой не ездите — берите масло погуще, мотору будет легче. 2. ГРМ — стоит снять декоративную крышку и посмотреть состояние специалисту с фонариком. Если натяжение нормальное и нет трещин — ещё побегает. Вообще если машина 2 года стояла — по-любому надо сделать ТО — поменять все жидкости (в первую очередь тормозную), разработать закисшие тормоза, проверить подвеску. Запишитесь к дилеру (или на проверенный сервис) на ТО. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 561) Ответ на 05.06.2017 15:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page