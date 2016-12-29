Выход из строя двигателя киа спортедж 3

Private answer

1. Не понятно, на каком пробеге у Вас возник данный недуг.

2. Мотор знаменитый. Довольно простой алюминиевый блок и чугунные гильзы. 2 распред. вала без фазовращателей. К нему имеются ремонтные поршни, так что при небольшом износе отремонтировать можно. Хотя, в некоторых случаях проще заменить шорт-блок. Если интересно, вот почитайте как люди ремонтируют на форуме сонатоводов (на хэндэ НФ рестайл с 2008 года тоже ставят G4KD):

http://nf-club.ru/forum/7-3446-5

(не посчитайте рекламой)

PS: Мотор в Московских условиях где-то 200 тыс живёт. Если ему повезло с хозяином, машину не насиловали, прогревали, меняли масло через 7,5 тыс — бывает 300 тыс пробегает. У одного таксиста из Уфы был пробег 500 тыс км без кап ремонта — но это на нашем форуме абсолютный рекорд (пробег там трассовый, за машиной тщательно ухаживают).

PPS: Мотор проектировался под экологические требования. Узкие масляные каналы. Он не любит густые масла. Лучше всего ему подходит вязкость 5w30… Опять таки, по статистике пользователей на форуме.

PPPS: Долго стоять на холостых — ни один мотор не любит. Это приводит к шлакообразованию. В условиях северной зимы лучше поставить вебасту. Любая сигнализация с автозапуском — это огромная помощь угонщикам, т.к. блокируется штатный иммобилайзер.