Выход из строя двигателя киа спортедж 3 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыход из строя двигателя киа спортедж 3 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Столкнулся с проблемой застучавшего двигателя Киа Спротейдж 2012 года, модель двигателя G4KD 2.0 бензин он же 4B11 от Митсубиси. Причина стука, задиры стенок блока и юбок поршней во 2,3,4 цилиндрах. Перегревов не допускал, по крайней мере стрелка за 90 ни разу не перескакивала, живу на севере. Масло менял каждые 8-9 тыс. км. Бензин на единственной заправке в городе Газпром, 92й. Авто эксплуатирую круглый год в любую погоду, в зимнее время авто на автозапуске по температуре. После ночной стоянки грею АКПП, и начинаю движение на небольшой скорости 2-3км. Хочу услышать Ваше профессиональное мнение по данному вопросу, Проблема не массовая и тем не менее, имеет место быть. Читал форумы встречаются такие проблемы в любом регионе, при разном пробеге от 7 тыс. до 150 тыс. и разной частотой замены масла (вязкость тоже различная от 0W-20 до 0W-50). Читал что эти двигатели нельзя греть и нельзя стоять на холостом ходу. Хотелось бы получить развернутый ответ по данному вопросу На тему: Сборка двигателя Mercedes AMG 63 Volvo отзывает в России почти 4 тыс.… Результаты эксплуатационных… В России будут отозваны Volkswagen Caddy В России отзывают Chevrolet Cruze и Orlando Помечена как спам Сообщение от Айрат (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 29.12.2016 07:39 47 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 1. Не понятно, на каком пробеге у Вас возник данный недуг. 2. Мотор знаменитый. Довольно простой алюминиевый блок и чугунные гильзы. 2 распред. вала без фазовращателей. К нему имеются ремонтные поршни, так что при небольшом износе отремонтировать можно. Хотя, в некоторых случаях проще заменить шорт-блок. Если интересно, вот почитайте как люди ремонтируют на форуме сонатоводов (на хэндэ НФ рестайл с 2008 года тоже ставят G4KD): http://nf-club.ru/forum/7-3446-5 (не посчитайте рекламой) PS: Мотор в Московских условиях где-то 200 тыс живёт. Если ему повезло с хозяином, машину не насиловали, прогревали, меняли масло через 7,5 тыс — бывает 300 тыс пробегает. У одного таксиста из Уфы был пробег 500 тыс км без кап ремонта — но это на нашем форуме абсолютный рекорд (пробег там трассовый, за машиной тщательно ухаживают). PPS: Мотор проектировался под экологические требования. Узкие масляные каналы. Он не любит густые масла. Лучше всего ему подходит вязкость 5w30… Опять таки, по статистике пользователей на форуме. PPPS: Долго стоять на холостых — ни один мотор не любит. Это приводит к шлакообразованию. В условиях северной зимы лучше поставить вебасту. Любая сигнализация с автозапуском — это огромная помощь угонщикам, т.к. блокируется штатный иммобилайзер. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 257) Ответ на 29.12.2016 10:59 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да совсем забыл указать. На пробеге 99500. Шорт блок выходи дорого 150-160 тыс только сам блок + работа. Думаю про гильзовку по цене выходит как контрактный двигатель в 100 тыс. рублей. Огромное спасибо за ответ. Помечен как спам Сообщение от Айрат (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 29.12.2016 11:52 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мы все с нетерпением ждём когда Сергей Степанович пригласит в эфир хорошего моториста, который расскажет про устройство современных двигателей. Потому что — да, наше правительство нам выкручиваетруки и пьёт нашу кровь. Да, деньги воруют, да дороги не строятся, но мы никак повлиять не это не можем. Нам приходится приспосабливаться к тем условиям, в которых мы находимся. К сожалению, купить сейчас новую машину (в нынешней экономической реальности) крайне сложно. Поэтому автопарк страны стареет. И возникают соответствующие вопросы — как продлить ресурс старого автомобиля. Какие масла лучше использовать. К чему готовиться при кап. ремонте и т.д. Совершенно очевидно, что официальный дилер нам не поможет. Максимум — махнут шорт блок по гарантии. ——— Это лирика, извините. 2 года назад я бы вам посоветовал однозначно — заменить шорт-блок. Но сейчас, в нынешних условиях, наверное надо пытаться расточить. Гильзовать очень трудно. Нужно найти моториста — ВОЛШЕБНИКА. Используется сложная технология литья. Современные ДВС на это не рассчитаны. Если задиры несущественные, можно попытаться расточить, отхонинговать и поставить ремонтный поршень от мицубиси (есть мнение, что поршни мицубиси лучше чем корейские — вера в настоящее японское качество). Если сильно задралось — ищите контрактник. Есть шанс (50%), что он сразу не умрёт. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 257) Ответ на 29.12.2016 12:45 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page