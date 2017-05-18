Выбор машины для дальних поездок с детьми

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Добрый день.
Хотим хечбек поменять на машину повместительней до миллиона рублей (б/у), для дальних поездок с детьми и также для использовании в Москве. Пока на ум приходит Ниссан падфайндер 2.5 дизель.
Что бы вы посоветовали?
Спасибо

На тему:
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Сообщение от Давид Габискирия (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 18.05.2017 21:04
20 просмотров

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Chrysler Grand Voyager, Pontiac Transsport

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Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6)
Ответ на 18.05.2017 23:14
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Как всякая полноприводная машина, данный аппарат содержит в своей цене наценку за лишний привод и связанные с ним агрегаты, которые впоследствии сильно удорожат обслуживание и ремонт. Для путешествий нужна длинная машина с кузовом универсал. Из б/у лучше всех Opel Vectra Caravan, Opel Insignia, Skoda Superb Combi, Skoda Octavia Combi, VW Passat Variant, Ford Mondeo…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1768)
Ответ на 19.05.2017 00:41
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Окей, но то я что предложил не полноприводное. Ездил на этом с детьми на тысячи километров в одну сторону…

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Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6)
Ответ на 19.05.2017 01:27
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