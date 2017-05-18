Выбор машины для дальних поездок с детьми

Добрый день.

Хотим хечбек поменять на машину повместительней до миллиона рублей (б/у), для дальних поездок с детьми и также для использовании в Москве. Пока на ум приходит Ниссан падфайндер 2.5 дизель.

Что бы вы посоветовали?

Спасибо