Выбор машины для дальних поездок с детьми Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор машины для дальних поездок с детьми Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Хотим хечбек поменять на машину повместительней до миллиона рублей (б/у), для дальних поездок с детьми и также для использовании в Москве. Пока на ум приходит Ниссан падфайндер 2.5 дизель. Что бы вы посоветовали? Спасибо На тему: Москва встанет в пробках Ford проведет испытания гибридных… BlaBlaCar начал монетизироваться на… Выросли тарифы на проезд по… BMW осталась без директора Помечена как спам Сообщение от Давид Габискирия (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 18.05.2017 21:04 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Chrysler Grand Voyager, Pontiac Transsport Помечен как спам Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 18.05.2017 23:14 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Как всякая полноприводная машина, данный аппарат содержит в своей цене наценку за лишний привод и связанные с ним агрегаты, которые впоследствии сильно удорожат обслуживание и ремонт. Для путешествий нужна длинная машина с кузовом универсал. Из б/у лучше всех Opel Vectra Caravan, Opel Insignia, Skoda Superb Combi, Skoda Octavia Combi, VW Passat Variant, Ford Mondeo… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1768) Ответ на 19.05.2017 00:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Окей, но то я что предложил не полноприводное. Ездил на этом с детьми на тысячи километров в одну сторону… Помечен как спам Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 19.05.2017 01:27 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page