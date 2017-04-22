Выбор 12-13 годFord Explorer, Infiniti fx35, Honda CR-V, Hyundai Santa fe, Mitsubishi Outlander. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВыбор 12-13 годFord Explorer, Infiniti fx35, Honda CR-V, Hyundai Santa fe, Mitsubishi Outlander. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Выбор машины 12-13 годов. Ford Explorer, Infiniti fx35/37, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander. До 1.5 млн. Мне 30 лет. Жена, пока 2 детей. 1 совсем маленький. Редкие выезды на дачу. В основном МКАД, в область и город. Совладелец бизнеса. А так как у нас встречают по одежке, к сожалению. Приходится расставлять приоритеты о покупках. Сейчас езжу вообще на Опель Астра H 1.8 АКПП 140 л.с. (первая машина). Бензин или дизель, думаю, что лучше бензин. Что посоветуете? Жена обратила внимание еще на Audi Q5. Единственное за что беспокоюсь это какая там стоит коробка, DSG слышал от вас же , да и много чего читал, но очень уж неудачная. По нашему росту с женой Ауди в принципе подходит наверное больше всех. Но, очень полагаюсь на ваше экспертное мнение. На тему: Стартовала сборка трех новых… Mitsubishi прекращает продажи Outlander… Solaris подорожал Награда за безопасность Mitsubishi представила в России новую Помечена как спам Сообщение от abashkirov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 22.04.2017 22:19 28 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дизельную машину только новую можно покупать, либо у друзей (когда вы уверены, что за машиной следили, вовремя менялось масло и фильтры, заправляли на хороших заправках). Если БУ — то только бензин. Все варианты (кроме аутлендера) проиграют по объёму багажника астре. CRV, SantaFe и Outlander в нашем табеле о рангах проигрывают инфинити, но по стоимости содержания она (инфинити) будет заметно дороже. Форд эксплорер, говорят, ломучий. В нём много электроники, и она глючит. Вообще за 1,5 ляма можно замахнуться на новый кроссовер в базовой комлектации (спортах, ix35, RAV4). Или уже, если таки важен статус — посмотреть седан бизнес-класса 2012 года (например, Volvo S80). Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 487) Ответ на 23.04.2017 21:47 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page