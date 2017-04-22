Выбор 12-13 годFord Explorer, Infiniti fx35, Honda CR-V, Hyundai Santa fe, Mitsubishi Outlander.

Добрый день!

Выбор машины 12-13 годов. Ford Explorer, Infiniti fx35/37, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander. До 1.5 млн. Мне 30 лет. Жена, пока 2 детей. 1 совсем маленький. Редкие выезды на дачу. В основном МКАД, в область и город. Совладелец бизнеса. А так как у нас встречают по одежке, к сожалению. Приходится расставлять приоритеты о покупках. Сейчас езжу вообще на Опель Астра H 1.8 АКПП 140 л.с. (первая машина). Бензин или дизель, думаю, что лучше бензин. Что посоветуете?

Жена обратила внимание еще на Audi Q5. Единственное за что беспокоюсь это какая там стоит коробка, DSG слышал от вас же , да и много чего читал, но очень уж неудачная. По нашему росту с женой Ауди в принципе подходит наверное больше всех. Но, очень полагаюсь на ваше экспертное мнение.