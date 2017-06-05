Возможность перехода на 92 бензин

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Автомобиль Кia Sorento XM, 2009 г.в. 2,4, бензин, двигатель G4K, сборка Корея. Я второй хозяин, за 4 года эксплуатации заливал 95 бензин. На лючке бензобака кроме надписи «unlleaded fuel only» ничего нет. Можно ли заправлять мой авто 92 бензином и чем это может обернуться (поломки топливной системы, например)? Или лучше не экперементировать, автомобиль уже не новый. На просторах интернета много протеричивой информации. Подскажите как быть