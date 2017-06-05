Возможность перехода на 92 бензин

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Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Автомобиль Кia Sorento XM, 2009 г.в. 2,4, бензин, двигатель G4K, сборка Корея. Я второй хозяин, за 4 года эксплуатации заливал 95 бензин. На лючке бензобака кроме надписи «unlleaded fuel only» ничего нет. Можно ли заправлять мой авто 92 бензином и чем это может обернуться (поломки топливной системы, например)? Или лучше не экперементировать, автомобиль уже не новый. На просторах интернета много протеричивой информации. Подскажите как быть

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Сообщение от KomarAndrey (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 05.06.2017 21:21
8 просмотров

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Private answer

Лить можно. Но возрастет расход топлива. Экономии не получится. Но и вреда не будет. Октановое число играет не такую существенную роль, как нам может показаться.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1796)
Ответ на 06.06.2017 01:21
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