Возможность перехода на 92 бензин Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВозможность перехода на 92 бензин Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Автомобиль Кia Sorento XM, 2009 г.в. 2,4, бензин, двигатель G4K, сборка Корея. Я второй хозяин, за 4 года эксплуатации заливал 95 бензин. На лючке бензобака кроме надписи «unlleaded fuel only» ничего нет. Можно ли заправлять мой авто 92 бензином и чем это может обернуться (поломки топливной системы, например)? Или лучше не экперементировать, автомобиль уже не новый. На просторах интернета много протеричивой информации. Подскажите как быть На тему: Где в мире самый дешевый бензин? Hyundai к 2018 году выпустит на рынок… Новые версии LADA Vesta на выставке в… Готовьтесь, грядет новый… Toyota сертифицировала кроссовер… Помечена как спам Сообщение от KomarAndrey (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 05.06.2017 21:21 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Лить можно. Но возрастет расход топлива. Экономии не получится. Но и вреда не будет. Октановое число играет не такую существенную роль, как нам может показаться. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1796) Ответ на 06.06.2017 01:21 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page