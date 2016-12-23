Вопрос знатокам моторного масла (оценка качества масла)

На масле проехал около 7000 км. Масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Предстоит дальняя дорога (1500 км.), поэтому задумался, поменять сейчас или по приезду. В интернете довольно много тестов по оценке моторного масла, в том числе и тест и капельный тест (когда капают на чистыл лист бумаги). Честно говоря проведя тест на своем масле, я так ничего для себя и не открыл 🙂

Обращаюсь к знатокам, кто подскажет по этой картинке можно ли вообще оценить состояние масла? Если да, то прокомментируйте пожалуйста.

Спасибо.