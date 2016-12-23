Вопрос знатокам моторного масла (оценка качества масла)

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На масле проехал около 7000 км. Масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Предстоит дальняя дорога (1500 км.), поэтому задумался, поменять сейчас или по приезду. В интернете довольно много тестов по оценке моторного масла, в том числе и тест и капельный тест (когда капают на чистыл лист бумаги). Честно говоря проведя тест на своем масле, я так ничего для себя и не открыл 🙂
Обращаюсь к знатокам, кто подскажет по этой картинке можно ли вообще оценить состояние масла? Если да, то прокомментируйте пожалуйста.
Спасибо.

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Сообщение от Taurus (Вопросы: 3, Ответы: 6)
Ответ на 23.12.2016 20:48
275 просмотров

перед дальней дорогой желательно сменить, туда-обратно целых 3 тыс.км…в дороге мотор вас отблагодарит, так как уже подходит срок смены

(Владимир Карпин at 25.12.2016 10:10)

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Оценка качества масла на горячую. Приехали, открыли капот, вынули щуп, обтерли чистой тряпочкой, вернули щуп на место, вынули еще раз. Теперь внимательно смотрим на формирование капли на кончике щупа. Если формируется заметная капля — хорошее масло. Если оно стекает, как вода — плохое, срочно менять. Но перед дальней дорогой всегда лучше сменить.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479)
Ответ на 25.12.2016 20:53
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