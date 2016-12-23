Вопрос знатокам моторного масла (оценка качества масла) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос знатокам моторного масла (оценка качества масла) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 На масле проехал около 7000 км. Масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Предстоит дальняя дорога (1500 км.), поэтому задумался, поменять сейчас или по приезду. В интернете довольно много тестов по оценке моторного масла, в том числе и тест и капельный тест (когда капают на чистыл лист бумаги). Честно говоря проведя тест на своем масле, я так ничего для себя и не открыл 🙂 Обращаюсь к знатокам, кто подскажет по этой картинке можно ли вообще оценить состояние масла? Если да, то прокомментируйте пожалуйста. Спасибо. На тему: Результаты эксплуатационных… УАЗ начал выпускать… Завод — огонь Тест-драйв Skoda Octavia A7 1.8 DSG В США провели краш-тест старого и Attachments: S0055.jpg Помечена как спам Сообщение от Taurus (Вопросы: 3, Ответы: 6) Ответ на 23.12.2016 20:48 275 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов перед дальней дорогой желательно сменить, туда-обратно целых 3 тыс.км…в дороге мотор вас отблагодарит, так как уже подходит срок смены (Владимир Карпин at 25.12.2016 10:10) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Оценка качества масла на горячую. Приехали, открыли капот, вынули щуп, обтерли чистой тряпочкой, вернули щуп на место, вынули еще раз. Теперь внимательно смотрим на формирование капли на кончике щупа. Если формируется заметная капля — хорошее масло. Если оно стекает, как вода — плохое, срочно менять. Но перед дальней дорогой всегда лучше сменить. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479) Ответ на 25.12.2016 20:53 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page