вопрос про прицеп.

Private answer Если вариатор — упаси господи на нём возить тяжёлые прицепы. Перетрётся ремень — попадёте на ремонт 100 тыс.+ А если механика — возить можно, но надо оочень плавно отпускать сцепление, ехать на повышенных оборотах и не разгоняться больше 80 км/ч. Ничего с мотором не случиться — главное на газовать в пол и держать повышенные обороты. Помечен как спам