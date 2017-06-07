вопрос про прицеп. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSвопрос про прицеп. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день Сергей. Может ли Ситроен С Кроссер 2 литра возить прицеп-дачу весом 1 тонну? Как долго это можно делать? Машина имеет пробег 110000 км. На тему: Мэрия Москвы проваливает и… Стоимость бензина в России выше,… Tesla со смертельным исходом Каждый третий автомобиль Peugeot и… Самые экономичные авто на… Помечена как спам Сообщение от staratel (Вопросы: 7, Ответы: 4) Ответ на 07.06.2017 21:47 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если вариатор — упаси господи на нём возить тяжёлые прицепы. Перетрётся ремень — попадёте на ремонт 100 тыс.+ А если механика — возить можно, но надо оочень плавно отпускать сцепление, ехать на повышенных оборотах и не разгоняться больше 80 км/ч. Ничего с мотором не случиться — главное на газовать в пол и держать повышенные обороты. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 569) Ответ на 08.06.2017 17:29 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page