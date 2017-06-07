вопрос про прицеп.

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Добрый день Сергей. Может ли Ситроен С Кроссер 2 литра возить прицеп-дачу весом 1 тонну? Как долго это можно делать? Машина имеет пробег 110000 км.

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Сообщение от staratel (Вопросы: 7, Ответы: 4)
Ответ на 07.06.2017 21:47
34 просмотров

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Private answer

Если вариатор — упаси господи на нём возить тяжёлые прицепы. Перетрётся ремень — попадёте на ремонт 100 тыс.+

А если механика — возить можно, но надо оочень плавно отпускать сцепление, ехать на повышенных оборотах и не разгоняться больше 80 км/ч. Ничего с мотором не случиться — главное на газовать в пол и держать повышенные обороты.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 569)
Ответ на 08.06.2017 17:29
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