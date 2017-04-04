Вопрос по сегодняшней передаче Гараж. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос по сегодняшней передаче Гараж. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -2 ▼ ♥ 0 Добрый день Сергей. Вы так и не высказали в передаче своего мнения по поводу присадки с солями меди. Вы же всегда были противником чего либо заливаемого в масло. Сегодня ваше мнение не поменялось? Скажите пожалуйста название присадки о которой сегодня шла речь. В интернете искать — слишком мало доверия. Надо знать наверняка. На тему: Какое моторное масло лучше, а… Мэрия Москвы проваливает и… Renault получит моторы Lada Пожарная машина, выпущенная… Поменять ли масло? Помечена как спам Сообщение от staratel (Вопросы: 6, Ответы: 4) Ответ на 04.04.2017 15:43 380 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Фирма называется Cupper. Еще не решил, надо ли заливать ее в свою машину… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1712) Ответ на 04.04.2017 20:53 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей,здравствуйте.Вопрос по вашей сегодняшней (4 апреля) передаче:хочется больше конкретики (названия) по присадкам и медесодержащим маслам, и да,интересно лично ваше мнение о таких присадках. Помечен как спам Сообщение от Андрей Симаков (Вопросы: 0, Ответы: 2) Ответ на 04.04.2017 21:18 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По присадке Сергей написал ее название, а вот будет ли он ее заливать? А, по маслу в двигатель и в коробку нет. Помечен как спам Сообщение от Valery_st (Вопросы: 0, Ответы: 2) Ответ на 04.04.2017 21:23 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо Сергей,слушаю вас с удовольствием,удачи вам во всём и ещё больше народной любви. Помечен как спам Сообщение от Андрей Симаков (Вопросы: 0, Ответы: 2) Ответ на 04.04.2017 21:23 ▲ 1 ▼ ✔ Private answer За фирмой Cupper наблюдаю больше года. Приезжаю к ним в офис, задаю вопросы, слушаю лекции))) Приглядываю за несколькими автомобилями, в которых используется Cupper. Владельцы очень довольны. Но мне интересен долгосрочный результат. Поначалу рады даже те, кто залил Suprotec. У фирмы есть и присадки, и сами масла. Помимо меня с ними в исследовательском контакте кафедра «Поршневые двигатели» МГТУ им.Баумана и лично профессор Онищенко. Масло Cupper залито в их гоночную машину. Результат положительный. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1712) Ответ на 04.04.2017 21:34 ▲ -1 ▼ ✔ Private answer Вопрос Сергею: машина Lexus ES-250, 2013 года, двигатель 2AR-FE, настойчиво-рекомендованное масло Toyota 0W-20. Какое бы масло в двигатель заливали бы Вы (и где его купить) или доливать присадку Cupper? И вопрос по коробке — производитель рекомендует трансмиссионную жидкость Toyota Genuine ATF WS. Ее заливать и присадкой Cupper? Спасибо за ответ. Помечен как спам Сообщение от Valery_st (Вопросы: 0, Ответы: 2) Ответ на 04.04.2017 21:46 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сегодня в утренней пробке прослушал запись передачи… Воспринимается на слух как реклама. Профессор говорит много умных слов вроде «гидролиз», «водородный износ стали» и т.д. Если честно, я не понял о чём вообще идёт речь, если 50% современных двигателей полностью алюминиевые. Вместо чугунных гильз сейчас пошла мода на цельно-литые алюминиевые блоки, в которых вместо хона используются специальные напыления (алюсил, салюмин). У меня в голове отложилось 3 идеи: 1) нельзя покупать новый автомобиль, если рекомендованное масло 0w20 — такой мотор долго не проживёт. 2) качественный бензин с низким содержанием серы — ускоряет износ ЦПГ. 3) старые холодильники производства СССР такие долговечные, потому что в них медные компрессоры. А у новых какие компрессоры? Из пластика что ли? Складывается впечатление, что это не профессор, а менеджер, которому надо впарить свои присадки… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 473) Ответ на 05.04.2017 10:04 А свои это у него какие? (varevo at 05.04.2017 10:24) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей Степанович, кстати, Ваш гость сказал, что «все масла одинаковые», потому что при всём многообразие марок присадки производят всего 4 компании. Исходя из этой логики — не важно какое масло лить, все масла взаимозаменяемые. Что думаете про это? Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 473) Ответ на 05.04.2017 15:57 Это была одна из самых важных тем эфира. В США к этому пришли давно и не делают секрета: там все масла одинаковые, у всех производителей. Что является законодательным требованием. Параметры требования сводятся к тому, чтобы в любой двигатель американский водитель мог заливать первое попавшееся масло и это не вызвало проблемы. Поскольку масло выпускают в основном крупные игроки, они и сами не возражают против такого подхода на остальных континентах. И в Европе так и есть — этикетки разные, сущность одинаковая. Но это не аннулирует классификацию. То есть вместо 0w20 лить 10W40 не надо. Зато можно устраивать компот из разных брендов в пределах сопоставимой классификации, когда к Mobil 5W30 доливают Elf 10W50. Лучше не станет, но и мотор не умрет) На этом фоне выдержанная позиция владельца, использующего одно и то же масло, выглядит логичней. В сухом остатке — масла одинаковые и это вопрос религии, но можно не экспериментировать и оставаться ортодоксом. (Сергей Асланян at 06.04.2017 10:57) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer «А свои это у него какие?» http://cupper-shop.ru/page/mamykin-SM Помечен как спам Сообщение от Nikk (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 06.04.2017 00:31 иш оно что! Ждем продолжение передачи с товарищем ибо теперь больше вопросов чем ответов. (varevo at 12.04.2017 11:55) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page