Вопрос по сегодняшней передаче Гараж.

Private answer

Сегодня в утренней пробке прослушал запись передачи… Воспринимается на слух как реклама. Профессор говорит много умных слов вроде «гидролиз», «водородный износ стали» и т.д.

Если честно, я не понял о чём вообще идёт речь, если 50% современных двигателей полностью алюминиевые. Вместо чугунных гильз сейчас пошла мода на цельно-литые алюминиевые блоки, в которых вместо хона используются специальные напыления (алюсил, салюмин).

У меня в голове отложилось 3 идеи:

1) нельзя покупать новый автомобиль, если рекомендованное масло 0w20 — такой мотор долго не проживёт.

2) качественный бензин с низким содержанием серы — ускоряет износ ЦПГ.

3) старые холодильники производства СССР такие долговечные, потому что в них медные компрессоры. А у новых какие компрессоры? Из пластика что ли?

Складывается впечатление, что это не профессор, а менеджер, которому надо впарить свои присадки…