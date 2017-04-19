Вопрос по эфиру от 18.04 (гость Денис Мигаль). Так новый авто лучше или БУ?

Private answer

На самом деле эфир какой-то получился ни о чём. Такое ощущение, что Сергей Степанович специально пригласил оппонента. И озвученные в начале вопросы (я их продублировал в своё посте) остались без ответа. Хочется услышать мнение компетентных людей — возможно они скорректируют картину мира.

Я лично считаю, что по цене примерно одинаково получается.

Если покупаешь новую машину + ставишь доп. оборудование + резина + страховка + кредит (как правило новую машину трудно купить без кредитных ресурсов) — ты платишь сразу много. Но потом какое-то время ездишь без проблем — делаешь ТО и радуешься жизни.

Если покупаешь «окурок», ты торгуешься, и получаешь некоторую «справедливую цену», а потом инвестируешь в неё ещё треть стоимости, чтобы привести в божеское состояние.

В краткосрочной перспективе выгоднее покупать БУ. В долгосрочной — новый авто. Но в целом и там и там ты получаешь некоторый объект, который требует на себя какие-то деньги.

Но что важно!!! — На вторичке есть риск купить совсем ушатанный хлам, на восстановление которого придётся потратить денег больше, чем если бы купить аналогичный новый автомобиль.