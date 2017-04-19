Вопрос по эфиру от 18.04 (гость Денис Мигаль). Так новый авто лучше или БУ? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос по эфиру от 18.04 (гость Денис Мигаль). Так новый авто лучше или БУ? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, прослушал сегодня в записи эфир, где в гостях был Денис Мигаль. Эфир — один сплошной спор, и никакой конкретики. Не хватает вывода. Остались вопросы без ответ: — Так что лучше — новый автомобиль или БУ но более высокого класса? — Из чего складывается стоимость владения автомобилем? Как эта кривая растёт с возрастом? — Какие риски могут быть, когда приобретаешь автомобиль на вторичном рынке? (кроме того, что дадут по голове и отберут деньги?) На тему: Новый рекорд LEXUS Nissan готовит новый Qashqai Если вы продаете автомобиль… Mazda представит CX-5 в Лос-Анджелесе Audi Russia наступает на trade-in Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 480) Ответ на 19.04.2017 14:58 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей, вы неправильно задаёте вопрос. Пример правильного вопроса:»Какой автомобиль лучше для «меня»(Андрея, Сергея, Владимира), выбираю из новых «марка, модель, комплектация» или взять б/у «марка, модель, год выпуска, VIN и гос.номер», располагаю ЭНской суммой рублей?» Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 237) Ответ на 19.04.2017 16:52 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer На самом деле эфир какой-то получился ни о чём. Такое ощущение, что Сергей Степанович специально пригласил оппонента. И озвученные в начале вопросы (я их продублировал в своё посте) остались без ответа. Хочется услышать мнение компетентных людей — возможно они скорректируют картину мира. Я лично считаю, что по цене примерно одинаково получается. Если покупаешь новую машину + ставишь доп. оборудование + резина + страховка + кредит (как правило новую машину трудно купить без кредитных ресурсов) — ты платишь сразу много. Но потом какое-то время ездишь без проблем — делаешь ТО и радуешься жизни. Если покупаешь «окурок», ты торгуешься, и получаешь некоторую «справедливую цену», а потом инвестируешь в неё ещё треть стоимости, чтобы привести в божеское состояние. В краткосрочной перспективе выгоднее покупать БУ. В долгосрочной — новый авто. Но в целом и там и там ты получаешь некоторый объект, который требует на себя какие-то деньги. Но что важно!!! — На вторичке есть риск купить совсем ушатанный хлам, на восстановление которого придётся потратить денег больше, чем если бы купить аналогичный новый автомобиль. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 480) Ответ на 19.04.2017 17:05 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page