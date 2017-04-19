Вопрос по эфиру от 18.04 (гость Денис Мигаль). Так новый авто лучше или БУ?

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Сергей Степанович, прослушал сегодня в записи эфир, где в гостях был Денис Мигаль. Эфир — один сплошной спор, и никакой конкретики. Не хватает вывода. Остались вопросы без ответ:
— Так что лучше — новый автомобиль или БУ но более высокого класса?
— Из чего складывается стоимость владения автомобилем? Как эта кривая растёт с возрастом?
— Какие риски могут быть, когда приобретаешь автомобиль на вторичном рынке?
(кроме того, что дадут по голове и отберут деньги?)

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 480)
Ответ на 19.04.2017 14:58
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Андрей, вы неправильно задаёте вопрос.
Пример правильного вопроса:»Какой автомобиль лучше для «меня»(Андрея, Сергея, Владимира), выбираю из новых «марка, модель, комплектация» или взять б/у «марка, модель, год выпуска, VIN и гос.номер», располагаю ЭНской суммой рублей?»

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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 237)
Ответ на 19.04.2017 16:52
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На самом деле эфир какой-то получился ни о чём. Такое ощущение, что Сергей Степанович специально пригласил оппонента. И озвученные в начале вопросы (я их продублировал в своё посте) остались без ответа. Хочется услышать мнение компетентных людей — возможно они скорректируют картину мира.

Я лично считаю, что по цене примерно одинаково получается.

Если покупаешь новую машину + ставишь доп. оборудование + резина + страховка + кредит (как правило новую машину трудно купить без кредитных ресурсов) — ты платишь сразу много. Но потом какое-то время ездишь без проблем — делаешь ТО и радуешься жизни.

Если покупаешь «окурок», ты торгуешься, и получаешь некоторую «справедливую цену», а потом инвестируешь в неё ещё треть стоимости, чтобы привести в божеское состояние.

В краткосрочной перспективе выгоднее покупать БУ. В долгосрочной — новый авто. Но в целом и там и там ты получаешь некоторый объект, который требует на себя какие-то деньги.

Но что важно!!! — На вторичке есть риск купить совсем ушатанный хлам, на восстановление которого придётся потратить денег больше, чем если бы купить аналогичный новый автомобиль.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 480)
Ответ на 19.04.2017 17:05
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