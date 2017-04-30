Вопрос о вождении автомобиля Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВопрос о вождении автомобиля Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Я за рулем с 1982 года, начилал с запорожца так что считаю стаж вождения достаточный. Сейчас у меня большой внедорожник Lexsus GX 460 2014 года практически новый проехал 25000 тыс. В последнее время стал замечать за собой такую вещь на скорости приблизительно 100-120 мне намного лнгче входить в поворот поворачивая налево чем направо, напрво почти всегда приходится притормаживать . Если на паркинге свободно место слева и спрво от движения я вы беру слева и лего туда войду . Я обычный правша как и большинство. Как вы думаете с чем это связано ? Может машина большая? Раньше я этого не замечал. На тему: Верховный суд дал разъяснения о… Постановление об опасном… Mercedes-Benz обогнал Audi и BMW на… Госдума поддержала ужесточение… Фактически допустимая скорость… Помечена как спам Сообщение от Mikhail Gorel (Вопросы: 5, Ответы: 0) Ответ на 30.04.2017 21:06 107 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вы задали отличный вопрос, попав в яблочко! Дело в том, что опыт привел Вас к пониманию физиологии человека за рулем. Гонщики давно учитывают этот факт: налево людям поворачивать проще, чем направо, потому, что за ось поворота берется сердце. Поворот вокруг сердца дается легче, оно идет по наименьшей траектории. При повороте направо сердце идет по дуге. Вместе с остальным организмом))). Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1742) Ответ на 02.05.2017 12:16 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ещё одно наблюдение из области психологии. Когда ты держишь руль ты совсем по другому воспринимаешь дорогу, чем пассажир на переднем сидении. Твой вестибулярный аппарат заранее (за доли секунды) готовится к резкому повороту, торможению, ускорению. Грубо говоря мозги понимают, что сейчас мы будем резко тормозить и перед нажатием на тормоз — группируемся. А вот водитель, которого усадили на переднее пассажирское кресло — воспринимает дорогу — как будто он сам управляет. Но при этом нет точки опоры (руля) + реакция настоящего водителя может не совпадать с Вашей реакцией. Из-за этого чувствуешь дискомфорт. Иногда (извините) может стошнить от резких (пусть и безопасных) манёвров. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 503) Ответ на 02.05.2017 12:49 PS: Поэтому в такси предпочитаю садиться на заднее сидение — чтобы не видеть дорогу. (Андрей_А at 02.05.2017 12:51) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page