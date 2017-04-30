Вопрос о вождении автомобиля

Private answer

Ещё одно наблюдение из области психологии. Когда ты держишь руль ты совсем по другому воспринимаешь дорогу, чем пассажир на переднем сидении.

Твой вестибулярный аппарат заранее (за доли секунды) готовится к резкому повороту, торможению, ускорению. Грубо говоря мозги понимают, что сейчас мы будем резко тормозить и перед нажатием на тормоз — группируемся.

А вот водитель, которого усадили на переднее пассажирское кресло — воспринимает дорогу — как будто он сам управляет. Но при этом нет точки опоры (руля) + реакция настоящего водителя может не совпадать с Вашей реакцией. Из-за этого чувствуешь дискомфорт. Иногда (извините) может стошнить от резких (пусть и безопасных) манёвров.