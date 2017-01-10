Вариатор Ниссан Кашкай.

Private answer

Сергей Степанович (да и я тоже) вам завидуем.

Вы — экономите бензин и имеете замечательную динамику разгона. Да, он (вариатор) обязательно умрёт, но вы уже сэкономили порядка 100 тыс. руб. Поменять вариатор на новый будет стоить 200-250 тыс. Перебрать ваш 100 тыс. А купить контрактный JF011 на авито — 60 тыс.

Переборка (средний ремонт) гидромеханической трансмисии выходит примерно в ту же сумму. Да, у традиционной АКПП ресурс существенно больше, и ремонт производится реже, но пусть вас радует, что стоимость владения машиной (в которую входят расходы на топливо) примерно сопоставимая.