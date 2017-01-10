Вариатор Ниссан Кашкай. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSВариатор Ниссан Кашкай. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 В вопросах о вариаторе Вы всегда его ругаете. У меня Ниссан Кашкай 2.0, 2010 г. в., пробег 111000 км, нареканий нет. Это везение??? На тему: Nissan начал производство нового… Юбилей АвтоВАЗа В полисы ОСАГО, возможно, будут… Mercedes X class — что это будет? Какой пикап с пробегом брать? Помечена как спам Сообщение от Sergey Maslov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 10.01.2017 20:54 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей Степанович (да и я тоже) вам завидуем. Вы — экономите бензин и имеете замечательную динамику разгона. Да, он (вариатор) обязательно умрёт, но вы уже сэкономили порядка 100 тыс. руб. Поменять вариатор на новый будет стоить 200-250 тыс. Перебрать ваш 100 тыс. А купить контрактный JF011 на авито — 60 тыс. Переборка (средний ремонт) гидромеханической трансмисии выходит примерно в ту же сумму. Да, у традиционной АКПП ресурс существенно больше, и ремонт производится реже, но пусть вас радует, что стоимость владения машиной (в которую входят расходы на топливо) примерно сопоставимая. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 281) Ответ на 10.01.2017 22:49 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page