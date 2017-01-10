Suzuki SX4 New замена масла в вариаторе

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Есть 2 религии. 1-ая — масло в вариаторе надо менять и как можно чаще. 2-ая — не надо менять, всё-равно он сдохнет. Выбирайте ту веру, которая Вам ближе.

Есть большая вероятность, что масло вы поменяете, а он всё-равно через 5 тыс умрёт… (это же вариатор).

Но, кстати, в пользу вариатора — бензин экономит. Вполне возможно, что если вариатор всё-таки дотянет то 100 тыс — то он отобьёт стоимость своей замены (если предположить, что в год вы экономите 20 тыс руб не бензине по сравнению с гидромеханической АКПП).