Suzuki SX4 New замена масла в вариаторе

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Уважаемые авто эксперты, подскажите, пожалуйста, качественный автосервис в Петербурге, где можно заменить масло в вариаторе. Suzuki SX4 new 2014 года выпуска, пробег 60000 км. С удивлением обнаружил, что согласно регламенту официальных дилеров, замена масла в вариаторе не предусмотрена ни при каком пробеге. Мастера-приемщики недоуменно пожимают плечами, сами не понимают что делать. Таких машин было продано немного, после обновления эта модель поставляется к нам с классическим 6 ст. автоматом. Заранее спасибо! Сергей, Санкт-Петербург.

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Сообщение от Verdian (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 10.01.2017 14:48
9 просмотров

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Private answer

Есть 2 религии. 1-ая — масло в вариаторе надо менять и как можно чаще. 2-ая — не надо менять, всё-равно он сдохнет. Выбирайте ту веру, которая Вам ближе.

Есть большая вероятность, что масло вы поменяете, а он всё-равно через 5 тыс умрёт… (это же вариатор).

Но, кстати, в пользу вариатора — бензин экономит. Вполне возможно, что если вариатор всё-таки дотянет то 100 тыс — то он отобьёт стоимость своей замены (если предположить, что в год вы экономите 20 тыс руб не бензине по сравнению с гидромеханической АКПП).

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 280)
Ответ на 10.01.2017 18:10
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