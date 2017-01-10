Suzuki SX4 New замена масла в вариаторе Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSSuzuki SX4 New замена масла в вариаторе Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемые авто эксперты, подскажите, пожалуйста, качественный автосервис в Петербурге, где можно заменить масло в вариаторе. Suzuki SX4 new 2014 года выпуска, пробег 60000 км. С удивлением обнаружил, что согласно регламенту официальных дилеров, замена масла в вариаторе не предусмотрена ни при каком пробеге. Мастера-приемщики недоуменно пожимают плечами, сами не понимают что делать. Таких машин было продано немного, после обновления эта модель поставляется к нам с классическим 6 ст. автоматом. Заранее спасибо! Сергей, Санкт-Петербург. На тему: SX4 с автоматом Suzuki везет новый Ignis в Европу Чаще всего авто угоняют в… Свыше 54% продаж новых машин… Suzuki продлила гарантию Помечена как спам Сообщение от Verdian (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 10.01.2017 14:48 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Есть 2 религии. 1-ая — масло в вариаторе надо менять и как можно чаще. 2-ая — не надо менять, всё-равно он сдохнет. Выбирайте ту веру, которая Вам ближе. Есть большая вероятность, что масло вы поменяете, а он всё-равно через 5 тыс умрёт… (это же вариатор). Но, кстати, в пользу вариатора — бензин экономит. Вполне возможно, что если вариатор всё-таки дотянет то 100 тыс — то он отобьёт стоимость своей замены (если предположить, что в год вы экономите 20 тыс руб не бензине по сравнению с гидромеханической АКПП). Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 280) Ответ на 10.01.2017 18:10 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page