subaru outback 3.6 (2013 год)

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При начале движения после дня стоянки (больше 8 часов) спереди раздается «клацание» (не острое но слышное), особенно на ребристом асфальте (он много где такой) и продолжается 5-7 минут. После всё проходит и ничего не слышно ни на кочка ни на лежачих. Зимой не слышно, т.к. снег и мягкое всё, а вот весной стало раздражать. По телефону мастер из официального сервиса сказал, что это конструктивная особенность модели и что уже к ним приезжали с этим и они ничего не могли (особенности электро-усилителя руля, мол масло застывает).
Сергей, что скажете? 5 минут не так критично, но мысль о том, что что-то ломается, а я ничего не делаю от меня не отстает.

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Сообщение от Кирилл Баранецкий (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 14.04.2017 15:55
12 просмотров

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Добрый день!

Советую обратиться в Альпина сервис на севере москвы или макс3 на юге. Сам обслуживал свою турбо импрезу в альпине, остался очень доволен. К ОД лучше вообще не ходить, только сломают что то и ничего полезного не сделают

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 12)
Ответ на 14.04.2017 16:19
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Кстати, вот как ОД чинил новый wrx — http://www.alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5177

Вы тоже можете написать им на форуме, они обычно быстро отвечают

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 12)
Ответ на 14.04.2017 16:26
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