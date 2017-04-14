subaru outback 3.6 (2013 год) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSsubaru outback 3.6 (2013 год) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 При начале движения после дня стоянки (больше 8 часов) спереди раздается «клацание» (не острое но слышное), особенно на ребристом асфальте (он много где такой) и продолжается 5-7 минут. После всё проходит и ничего не слышно ни на кочка ни на лежачих. Зимой не слышно, т.к. снег и мягкое всё, а вот весной стало раздражать. По телефону мастер из официального сервиса сказал, что это конструктивная особенность модели и что уже к ним приезжали с этим и они ничего не могли (особенности электро-усилителя руля, мол масло застывает). Сергей, что скажете? 5 минут не так критично, но мысль о том, что что-то ломается, а я ничего не делаю от меня не отстает. На тему: Сергей Карякин выигрывает 10 этап Как эвакуируют машины в… Мы не спим — никто не спит.… Подозрительный Chrysler Хочу автомобиль Chevrolet Tahoe или LADA… Помечена как спам Сообщение от Кирилл Баранецкий (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 14.04.2017 15:55 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Добрый день! Советую обратиться в Альпина сервис на севере москвы или макс3 на юге. Сам обслуживал свою турбо импрезу в альпине, остался очень доволен. К ОД лучше вообще не ходить, только сломают что то и ничего полезного не сделают Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 12) Ответ на 14.04.2017 16:19 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Кстати, вот как ОД чинил новый wrx — http://www.alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5177 Вы тоже можете написать им на форуме, они обычно быстро отвечают Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 12) Ответ на 14.04.2017 16:26 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page