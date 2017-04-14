subaru outback 3.6 (2013 год)

При начале движения после дня стоянки (больше 8 часов) спереди раздается «клацание» (не острое но слышное), особенно на ребристом асфальте (он много где такой) и продолжается 5-7 минут. После всё проходит и ничего не слышно ни на кочка ни на лежачих. Зимой не слышно, т.к. снег и мягкое всё, а вот весной стало раздражать. По телефону мастер из официального сервиса сказал, что это конструктивная особенность модели и что уже к ним приезжали с этим и они ничего не могли (особенности электро-усилителя руля, мол масло застывает).

Сергей, что скажете? 5 минут не так критично, но мысль о том, что что-то ломается, а я ничего не делаю от меня не отстает.