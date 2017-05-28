Стоит ли брать новый FORD FOCUS?

Private answer С Фордами все в порядке. Они не сильно изменились за последние годы. Фокус-1,2 и 3 сильно отличаются внешне и мало отличаются по сути. Качество, как у всех…. Но после Девятки не разочарует. Но выбирать надо не по советам знакомых… А по внезапно охватывающей сердце симпатии))) Ту, что нравится, ее и надо брать… Помечен как спам