Стоит ли брать новый FORD FOCUS?

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Здравствуйте. Была старая добрая девятка.Хочу поменять на новый Форд фокус 3 в пределах миллиона. Импонирует внешность. Но знакомые отговаривают, говорят ломкий, не то что фокусы 2. Советуют взять либо новый Солярис или Поло в топовых комплектациях, по деньгам еще и останется. Или уж чуть добавить и взять новую Элантру или Шкоду Октавию. Что бы вы могли посоветовать. Неужели так все плохо с фордами сейчас.

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Сообщение от Римма (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 28.05.2017 20:44
13 просмотров

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Private answer

С Фордами все в порядке. Они не сильно изменились за последние годы. Фокус-1,2 и 3 сильно отличаются внешне и мало отличаются по сути. Качество, как у всех…. Но после Девятки не разочарует. Но выбирать надо не по советам знакомых… А по внезапно охватывающей сердце симпатии))) Ту, что нравится, ее и надо брать…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784)
Ответ на 29.05.2017 01:17
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