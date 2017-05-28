Стоит ли брать новый FORD FOCUS? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSСтоит ли брать новый FORD FOCUS? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Была старая добрая девятка.Хочу поменять на новый Форд фокус 3 в пределах миллиона. Импонирует внешность. Но знакомые отговаривают, говорят ломкий, не то что фокусы 2. Советуют взять либо новый Солярис или Поло в топовых комплектациях, по деньгам еще и останется. Или уж чуть добавить и взять новую Элантру или Шкоду Октавию. Что бы вы могли посоветовать. Неужели так все плохо с фордами сейчас. На тему: Китайцы уже могут заказать новый Новый Мерседес – новый… Ford Focus вновь попал в Топ-25 самых… Размышления о грустном на фоне… Ford будет выпускать новый Kuga в… Помечена как спам Сообщение от Римма (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 28.05.2017 20:44 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer С Фордами все в порядке. Они не сильно изменились за последние годы. Фокус-1,2 и 3 сильно отличаются внешне и мало отличаются по сути. Качество, как у всех…. Но после Девятки не разочарует. Но выбирать надо не по советам знакомых… А по внезапно охватывающей сердце симпатии))) Ту, что нравится, ее и надо брать… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784) Ответ на 29.05.2017 01:17 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page