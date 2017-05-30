Здравствуйте. Вопрос про смещение нулевого положения руля. Хундай Гетс, 2008г. 60 000 км двигатель 1,4 МКПП (брал новым). В конце лета 2016 г. сместилось нулевое положение руля (повернут чуть-чуть влево — против часовой). Нельзя сказать, что уводит в сторону: если отпустить руль, едет прямо, но руль стоит чуть — чуть влево. Высокоточно выровнял давление в колесах, менял передние местами, в начале осени 2016 у оффициалов на ТО сход-развал. Все безрезультатно (оффициалы сказали, что это из-за резины). Потом перешел на зимнюю резину (новую) — то же самое. Одна подробность смещения: когда поворачиваешь от нулеврго положения при движении, в МОМЕНТ НАЧАЛА поворота руля на руле усилие чуть меньше, если поворачивать в сторону смещения (влево), чем если вправо. Друими словами, при езде подруливается влево легче и на больший угол, чем вправо. Почему так и надо ли это лечить (а очень хотелось бы, т.к. некрасиво, а я придирчив к мелочам). Пожалуйста если можно ответьте на [email protected] а то боюсь не найду ответ, т.к. я не силен в пользовании сайтом. Спасибо. Владимир.