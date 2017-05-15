Рулевая рейка (электрическая) на Ford Focus III 1.6, МКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSРулевая рейка (электрическая) на Ford Focus III 1.6, МКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: #рейка #рулеваярейка #FordFocus ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, специалистов по рулевым рейкам. Насколько я знаю у Фокусов это родовая болячка. В какой сервис не приеду, все предлагают абсолютно разные лечения: от подтянуть одну гайку, по полностью перебрать рейку. Отдельная история, что многие уверяют, что электрическая рейка вообще неремонтопригодна, то ли дело гидро. Спасибо, Алексей На тему: АвтоВАЗ показал электрическую… BMW сделает электрический MINI и… Ford отзывает 830 тыс. автомашин… Электрическая Lada Vesta EV появится в Ford Focus по специальной цене Помечена как спам Сообщение от Фридриг Людвигович Штрессе (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 15.05.2017 14:45 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна». У него рядом целая фирма по ремонту исключительно рулевых реек. Мне неремонтопригодный ГУР перебрали за 12т.р., а дилер за новый просил 60т.р. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764) Ответ на 16.05.2017 08:02 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page