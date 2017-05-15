Рулевая рейка (электрическая) на Ford Focus III 1.6, МКПП

Сергей, добрый день.

Посоветуйте, пожалуйста, специалистов по рулевым рейкам.

Насколько я знаю у Фокусов это родовая болячка. В какой сервис не приеду, все предлагают абсолютно разные лечения: от подтянуть одну гайку, по полностью перебрать рейку. Отдельная история, что многие уверяют, что электрическая рейка вообще неремонтопригодна, то ли дело гидро.

Спасибо,

Алексей