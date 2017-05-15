Рулевая рейка (электрическая) на Ford Focus III 1.6, МКПП

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Сергей, добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, специалистов по рулевым рейкам.
Насколько я знаю у Фокусов это родовая болячка. В какой сервис не приеду, все предлагают абсолютно разные лечения: от подтянуть одну гайку, по полностью перебрать рейку. Отдельная история, что многие уверяют, что электрическая рейка вообще неремонтопригодна, то ли дело гидро.
Спасибо,
Алексей

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Сообщение от Фридриг Людвигович Штрессе (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 15.05.2017 14:45
27 просмотров

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Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна». У него рядом целая фирма по ремонту исключительно рулевых реек. Мне неремонтопригодный ГУР перебрали за 12т.р., а дилер за новый просил 60т.р.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764)
Ответ на 16.05.2017 08:02
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