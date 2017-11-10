Посоветуйте пожалуйста курсы контр-аварийного вождения Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПосоветуйте пожалуйста курсы контр-аварийного вождения Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей Степанович Меня зовут Александр, из Москвы. посоветуйте, пожалуйста, авторитетного инструктора по контр-аварийному вождению Заранее спасибо На тему: Александр Демидов из «Квартет-И» попал в ДТП За что водители не любят мотоциклистов Победа Сергея Карякина И не пытайтесь Ребёнок без детского кресла Помечена как спам Сообщение от reut63 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 10.11.2017 15:03 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Александр, времени суток доброго. По Вашему вопросу имею сказать следующее. Только инструктор — это полная фигня, даже ели это будет какой — нибудь Яри Матти Латвала или как его там. Нужна система, а именно — теоретическая подготовка, упражнения на тренажерах и только потом непосредственно занятия. А для занятий нужен автодром. Тоесть тут нужен не инструктор, а специализированная школа подготовки водителей. И как по мне всему этому более или менее качественно учат ТОЛЬКО ФСО(шники), но там очень дорого! Либо второй вариант — отучиться в сопредельных государствах. Там уровень подготовки не хуже, а стоит гораздо дешевле. Если нужно — подскажу где. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 281) Ответ на 11.11.2017 01:50 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page