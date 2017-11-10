Посоветуйте пожалуйста курсы контр-аварийного вождения

Private answer

Александр, времени суток доброго. По Вашему вопросу имею сказать следующее. Только инструктор — это полная фигня, даже ели это будет какой — нибудь Яри Матти Латвала или как его там. Нужна система, а именно — теоретическая подготовка, упражнения на тренажерах и только потом непосредственно занятия. А для занятий нужен автодром. Тоесть тут нужен не инструктор, а специализированная школа подготовки водителей. И как по мне всему этому более или менее качественно учат ТОЛЬКО ФСО(шники), но там очень дорого!

Либо второй вариант — отучиться в сопредельных государствах. Там уровень подготовки не хуже, а стоит гораздо дешевле. Если нужно — подскажу где.