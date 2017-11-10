Посоветуйте пожалуйста курсы контр-аварийного вождения

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Здравствуйте Сергей Степанович
Меня зовут Александр, из Москвы.
посоветуйте, пожалуйста, авторитетного инструктора по контр-аварийному вождению
Заранее спасибо

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Сообщение от reut63 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 10.11.2017 15:03
8 просмотров

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Private answer

Александр, времени суток доброго. По Вашему вопросу имею сказать следующее. Только инструктор — это полная фигня, даже ели это будет какой — нибудь Яри Матти Латвала или как его там. Нужна система, а именно — теоретическая подготовка, упражнения на тренажерах и только потом непосредственно занятия. А для занятий нужен автодром. Тоесть тут нужен не инструктор, а специализированная школа подготовки водителей. И как по мне всему этому более или менее качественно учат ТОЛЬКО ФСО(шники), но там очень дорого!

Либо второй вариант — отучиться в сопредельных государствах. Там уровень подготовки не хуже, а стоит гораздо дешевле. Если нужно — подскажу где.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 281)
Ответ на 11.11.2017 01:50
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