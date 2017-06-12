Помощь с кондицилнером

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Сергей,добрый вечер,машина Е83 04 года,она у меня уже 5 дет,я второй владелецкондиционер не работал с момента покупки,поменял радиатор,прокладки,компрессор,был в 5=6 сервисах по кондиционерам,результат-хватает на пару недель и холода нет.Нервов и денег потрачено много,может поможете чем-то?Или плюнуть?С уважением,Андрей

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Сообщение от Андрей 1 (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 12.06.2017 20:06
9 просмотров

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Private answer

Когда у меня в машине кондиционер закономерно умер (а машина была еще на гарантии), я еле отогнал мастеров из официального сервиса, чтоб не прикасались… Не пользуюсь им никогда. И не возражаю в случае гибели… Потому ни разу не чинил кондей и не наработал хороших мастеров…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1802)
Ответ на 13.06.2017 01:09
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