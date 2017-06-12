Помощь с кондицилнером

Private answer Когда у меня в машине кондиционер закономерно умер (а машина была еще на гарантии), я еле отогнал мастеров из официального сервиса, чтоб не прикасались… Не пользуюсь им никогда. И не возражаю в случае гибели… Потому ни разу не чинил кондей и не наработал хороших мастеров… Помечен как спам