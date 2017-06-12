Помощь с кондицилнером Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПомощь с кондицилнером Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей,добрый вечер,машина Е83 04 года,она у меня уже 5 дет,я второй владелецкондиционер не работал с момента покупки,поменял радиатор,прокладки,компрессор,был в 5=6 сервисах по кондиционерам,результат-хватает на пару недель и холода нет.Нервов и денег потрачено много,может поможете чем-то?Или плюнуть?С уважением,Андрей На тему: Триста с лишним тысяч на Быстром… Деньги на Тавриду, не без… Установка ЭРА-ГЛОНАСС – 30000 руб Мэрия Москвы проваливает и… Жители Ямала и Чукотки быстрее… Помечена как спам Сообщение от Андрей 1 (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 12.06.2017 20:06 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Когда у меня в машине кондиционер закономерно умер (а машина была еще на гарантии), я еле отогнал мастеров из официального сервиса, чтоб не прикасались… Не пользуюсь им никогда. И не возражаю в случае гибели… Потому ни разу не чинил кондей и не наработал хороших мастеров… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1802) Ответ на 13.06.2017 01:09 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page