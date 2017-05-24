Уважаемый Сергей,

подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года (пробег 70 000 км). В поворотах на неровностях бывает посторонний стук (как жернова /металлом об металл). Сервис поменял передние амортизаторы с опорами и смотрел после этого дважды, знакомому специалисту показывали, никто причин/отклонений не находит. Собираемся ехать на нем 8 849 км через месяц.

Заранее спасибо!

С уважением,

Алиса.