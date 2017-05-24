Подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года

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Уважаемый Сергей,
подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года (пробег 70 000 км). В поворотах на неровностях бывает посторонний стук (как жернова /металлом об металл). Сервис поменял передние амортизаторы с опорами и смотрел после этого дважды, знакомому специалисту показывали, никто причин/отклонений не находит. Собираемся ехать на нем 8 849 км через месяц.
Заранее спасибо!
С уважением,
Алиса.

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Сообщение от Alissa (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 24.05.2017 21:06
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Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779)
Ответ на 25.05.2017 09:30
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