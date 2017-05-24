Подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПодскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемый Сергей, подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста или сервис для Opel Corsa D 2012 года (пробег 70 000 км). В поворотах на неровностях бывает посторонний стук (как жернова /металлом об металл). Сервис поменял передние амортизаторы с опорами и смотрел после этого дважды, знакомому специалисту показывали, никто причин/отклонений не находит. Собираемся ехать на нем 8 849 км через месяц. Заранее спасибо! С уважением, Алиса. На тему: Прокатиться на Genesis Автомобили, которые… Opel не хочет в Россию Новый сервис по оплате парковки Uber и Mercedes-Benz — вместе к… Помечена как спам Сообщение от Alissa (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 24.05.2017 21:06 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779) Ответ на 25.05.2017 09:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page