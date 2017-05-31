Новый peugeot 3008 2017 и KIA Sportage

Private answer Peugeot — космический аппарат с ураганным дизайном))) Но его преимущества зависят от адаптации к России. Если французы сделают под нас и финнов зимний пакет, тогда получится очень интересная для России машина. В нынешнем европейском исполнении ей делать у нас нечего, зимой все вымерзнут из-за слабой печки… Опыт адаптации 408 свидетельствует, что когда французы захотят, у них все получится. Помечен как спам