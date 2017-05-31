Новый peugeot 3008 2017 и KIA Sportage

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Товарищи, здравствуйте!
Какие преимущества и недостатки нового пыжика по сравнению с Sportage (с переднем приводом). Машина будет эксплуатироваться по Ленинградской обл., СПб — Финка. Насколько комфортно будет в дальних поездках (жена, ребенок). И какие расходы на 4-5 лет с 0 км?
Спасибо, Владимир.

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Сообщение от varevo (Вопросы: 6, Ответы: 10)
Ответ на 31.05.2017 11:29
43 просмотров

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Private answer

Peugeot — космический аппарат с ураганным дизайном))) Но его преимущества зависят от адаптации к России. Если французы сделают под нас и финнов зимний пакет, тогда получится очень интересная для России машина. В нынешнем европейском исполнении ей делать у нас нечего, зимой все вымерзнут из-за слабой печки… Опыт адаптации 408 свидетельствует, что когда французы захотят, у них все получится.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793)
Ответ на 01.06.2017 09:44
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