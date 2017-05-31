Новый peugeot 3008 2017 и KIA Sportage Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовый peugeot 3008 2017 и KIA Sportage Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Товарищи, здравствуйте! Какие преимущества и недостатки нового пыжика по сравнению с Sportage (с переднем приводом). Машина будет эксплуатироваться по Ленинградской обл., СПб — Финка. Насколько комфортно будет в дальних поездках (жена, ребенок). И какие расходы на 4-5 лет с 0 км? Спасибо, Владимир. На тему: Новый Peugeot 3008 появится на… Peugeot выпустит два «заряженных»… Kia Sportage признан самым надежным… Новый Peugeot 408 приехал в Россию Объем продаж KIA увеличился на 4,9%… Помечена как спам Сообщение от varevo (Вопросы: 6, Ответы: 10) Ответ на 31.05.2017 11:29 43 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Peugeot — космический аппарат с ураганным дизайном))) Но его преимущества зависят от адаптации к России. Если французы сделают под нас и финнов зимний пакет, тогда получится очень интересная для России машина. В нынешнем европейском исполнении ей делать у нас нечего, зимой все вымерзнут из-за слабой печки… Опыт адаптации 408 свидетельствует, что когда французы захотят, у них все получится. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793) Ответ на 01.06.2017 09:44 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page