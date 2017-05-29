Московский велопарад — это пропаганда здорового образа жизни или будущее решение транспортной проблемы?

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Прочитал новость, что в воскресенье в Москве прошёл очередной велопарад, на которое собралось рекордное количество участников (велосипедистов). Хотел услышать мнение посетителей форума — как они относятся к таким мероприятиям и зачем это нужно?
— для пропаганды здорового образа жизни
или
— для решения транспортных проблем города?

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 544)
Ответ на 29.05.2017 10:59
11 просмотров

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Private answer

Гейпарад? Ой, велопарад! Да, это пропаганда. Но уж точно не здорового образа жизни. И к транспорту велосипед пока не имеет отношения.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1785)
Ответ на 29.05.2017 11:55
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