Московский велопарад — это пропаганда здорового образа жизни или будущее решение транспортной проблемы?

Прочитал новость, что в воскресенье в Москве прошёл очередной велопарад, на которое собралось рекордное количество участников (велосипедистов). Хотел услышать мнение посетителей форума — как они относятся к таким мероприятиям и зачем это нужно?

— для пропаганды здорового образа жизни

или

— для решения транспортных проблем города?