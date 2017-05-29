Московский велопарад — это пропаганда здорового образа жизни или будущее решение транспортной проблемы? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМосковский велопарад - это пропаганда здорового образа жизни или будущее решение транспортной проблемы? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Прочитал новость, что в воскресенье в Москве прошёл очередной велопарад, на которое собралось рекордное количество участников (велосипедистов). Хотел услышать мнение посетителей форума — как они относятся к таким мероприятиям и зачем это нужно? — для пропаганды здорового образа жизни или — для решения транспортных проблем города? На тему: Volvo поддержит московский… Мобильный тренажерный зал Genesis поддерживает Кремлевскую… Бренд Genesis поддерживает… Сколько будет стоить эвакуация… Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 544) Ответ на 29.05.2017 10:59 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Гейпарад? Ой, велопарад! Да, это пропаганда. Но уж точно не здорового образа жизни. И к транспорту велосипед пока не имеет отношения. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1785) Ответ на 29.05.2017 11:55 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page