Международное водительское удостоверение Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМеждународное водительское удостоверение Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, правильно ли я понимаю, что в/у нового образца не соответствуют Венской конвенции и не являются международными (отсутствуют какие либо надписи на английском/французском подтверждающие что это в/у)? То есть при поездках заграницу нужно получать так называемые международные в/у? На тему: Водительские права предложили… Автовладельцы смогут заменить… ЗАЗ-965А 1962 года ОСАГО в розовом цвете Карфаген должен быть разрушен (с) Помечена как спам Сообщение от Роман Родин (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 27.01.2017 12:05 37 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я меня старого образца (заламинированная розовая бумажка). А у моего коллеги недавно видел нового образца зелёную карточку (размером с кредитную карту). Там Имя и Фамилия продублированы на английском. По моему опыту поездки зарубеж на своей машине — никто на Ваши права не посмотрит. Смотрят: — наличие шенгенской визы в загранпаспорте — гринкарту (аналог ОСАГО) в Европе. Причём оказалось, что существенно дешевле гринкарту оформить в Белоруссии. Если машина подозрительная (затонирована, плохо пахнет — отпилили катализатор, шипованная резина) — могут попросить проехать на площадку для техосмотра. А вот в прокатных конторах моя страшная заламинированная бумажка всегда прокатывала, никто никогда не задавал вопросов. По-моему, международные права — это изобретение российских чиновников, чтобы заработать дополнительные деньги. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 328) Ответ на 27.01.2017 16:12 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо У Вас бесценный опыт, жаль, что к вопросу, который я задал, он не имеет отношения Помечен как спам Сообщение от Роман Родин (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 27.01.2017 19:16 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page