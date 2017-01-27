Международное водительское удостоверение

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Добрый день, правильно ли я понимаю, что в/у нового образца не соответствуют Венской конвенции и не являются международными (отсутствуют какие либо надписи на английском/французском подтверждающие что это в/у)? То есть при поездках заграницу нужно получать так называемые международные в/у?

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Сообщение от Роман Родин (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 27.01.2017 12:05
37 просмотров

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Я меня старого образца (заламинированная розовая бумажка). А у моего коллеги недавно видел нового образца зелёную карточку (размером с кредитную карту). Там Имя и Фамилия продублированы на английском.

По моему опыту поездки зарубеж на своей машине — никто на Ваши права не посмотрит. Смотрят:
— наличие шенгенской визы в загранпаспорте
— гринкарту (аналог ОСАГО) в Европе. Причём оказалось, что существенно дешевле гринкарту оформить в Белоруссии.

Если машина подозрительная (затонирована, плохо пахнет — отпилили катализатор, шипованная резина) — могут попросить проехать на площадку для техосмотра.

А вот в прокатных конторах моя страшная заламинированная бумажка всегда прокатывала, никто никогда не задавал вопросов. По-моему, международные права — это изобретение российских чиновников, чтобы заработать дополнительные деньги.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 328)
Ответ на 27.01.2017 16:12
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Спасибо
У Вас бесценный опыт, жаль, что к вопросу, который я задал, он не имеет отношения

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Сообщение от Роман Родин (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 27.01.2017 19:16
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