Международное водительское удостоверение

Private answer

Я меня старого образца (заламинированная розовая бумажка). А у моего коллеги недавно видел нового образца зелёную карточку (размером с кредитную карту). Там Имя и Фамилия продублированы на английском.

По моему опыту поездки зарубеж на своей машине — никто на Ваши права не посмотрит. Смотрят:

— наличие шенгенской визы в загранпаспорте

— гринкарту (аналог ОСАГО) в Европе. Причём оказалось, что существенно дешевле гринкарту оформить в Белоруссии.

Если машина подозрительная (затонирована, плохо пахнет — отпилили катализатор, шипованная резина) — могут попросить проехать на площадку для техосмотра.

А вот в прокатных конторах моя страшная заламинированная бумажка всегда прокатывала, никто никогда не задавал вопросов. По-моему, международные права — это изобретение российских чиновников, чтобы заработать дополнительные деньги.