Мазда-6 1.8 2006г.в. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМазда-6 1.8 2006г.в. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Mazda 6 ▲ 0 ▼ ♥ 0 После замены колец и маслодельных колпачков на Мазда 6 1.8 2006 г.в. увеличился расход, снизилась мощность на холостых появилась вибрация как на тракторе. Менял у частника. На тему: В компании Mazda сообщили о новых кроссоверах для… Mazda CX-5 популярна у россиян Специалисты компании H2 рассказали об эффективности… Лыжи, санки, Lamborghini В первом полугодии производство автомобилей в России… Помечена как спам Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 05.10.2017 07:39 268 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», позвоните, поговорите Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 08:38 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо, а с кем я буду говорить? Помечен как спам Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 05.10.2017 08:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer С Андреем, он типо главный мастер у них. Находятся около метро нагорная. Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 08:55 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! Помечен как спам Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 05.10.2017 08:57 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Напишите, обязательно, чем закончится поход Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 08:57 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Хорошо! Помечен как спам Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 05.10.2017 08:59 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток! Знаете вот что, заменив те же поршневые кольца и колпачки маслосьемные у одного частника и получив кучу проблем Вы хотите попробовать съездиить к другому частнику и попытать удачу там. Не самое разумное решение, как думаете? Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 12:14 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Думаю что не самое! Но судя по расположению я понял что это тех центр, я там как то подшибник ступицы менял.Если не ошибаюсь Помечен как спам Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 05.10.2017 12:21 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer То же самое. И габариты тут, увы, не показатель — это может быть гараж в кооперативе, а может быть так называемый «техцентр», но суть одна. Впрочем — хотите рискнуть еще раз, рискуйте! Деньги то Ваши в любом случае. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 12:39 А рисковать придется в любом случае… К сожалению, нарваться на обман можно в любом сервисе… Но тут хотя бы люди сразу говорят, возбмутся они за дело или нет. (fanatik-ska at 05.10.2017 12:43) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Риск риску рознь, точнее степень этого риска и страховка от него. У ОффДиллера степень риска такая, что ей можно пренебречь, а вот ответственность диллера материальная высокая, в отличии от «Шарашек по реккомендации». Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 19:45 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ничего подобного, диллер сломает машину потребует заменить ещё и кузов в придачу, а после этого тебя будет ждать его юр отдел и суд. И да по степени тупости птушников , дядя Вася покажется академиком. Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 20:23 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Опять «все знают, что диллер сломает машину»? Видимо да. Блин, как же долго асланянизьмы укореняються в сознании — их по ходу дела надо выжигать, как плесень и гирбок из стен. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 21:31 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Именно, пока жмотный диллер не будет нормально работать.. Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 21:33 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer И да, диллер в данном случае, в зависимости от двигателя, может отказать в замене колец поршневых, а заменить блок целиком, поскольку сервисная программа может и не допускать замены поршневых колец — только шорт блок. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 21:33 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ремонтировать мотор у дилера … Мдя надо быть идиотом и миллионером… Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 21:37 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer …ремонтировать же мотор НЕ У ДИЛЛЕРА это нужно быть просто тем, кем Вы назвали, только без приставки «миллионер». Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 05.10.2017 21:51 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну ты можешь дальше ездить к птушников и платить им миллион, лол, удачи! Потом после ремонта у од, чтобы исправить косяки, приходи, телефончик дам 🙂 Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 05.10.2017 21:55 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если диллер что — то накосячит, то он ответит материально. А если очень постараться, то этот диллер перестанет быть диллером. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 06.10.2017 11:11 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Во первых, если он накосячит при ТО, это не так просто заметить… а во вторых он отвечать будет в суде, так что если у вас есть куча времени, то да берем адвоката и идем в суд… Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 06.10.2017 11:14 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мужики!!! Не ссорьтесь! 1) Дилер в 90% не ремонтирует двигатель, а меняет шорт-блок в сборе. Перекидывает голову и навесное оборудование. Как правило на гарантийных машинах, потому что вне гарантии это просто экономически необоснованно. Замена шорт блока — это (!!!)50% стоимости нового автомобиля. Если по гарантии — то детали оплачивает производитель, так что можно и заменить. 2) Традиционный кап ремонт с расточкой, хонинговкой, заменой коренных вкладышей — это, конечно, намного дешевле чем менять блок цилиндров в сборе. Но тут ооочень сильно зависит от квалификации моториста. Если моторист от бога и у него руки золотые, машина спокойно проездит ещё 100 тыс (но по-любому меньше чем новый двигатель с завода). Там выставить все зазары и всё правильно подогнать — это работа художника. Чтобы стать виртуозом надо до этого 100 моторов сломать. Капиталка — это 2-3 недели. И такой специалист стоит дорого — не по карману официальному дилеру. Да и риски большие. На ремонт положено давать гарантию) Если кап. ремонт делает моторист среднего уровня — скорее всего мотор продержится 5-10 тыс — как повезёт. Такую машину надо сразу выставлять на продажу. Благо в нашей стране много идиотов, которые хотят сэкономить и купить подешевле БУ с пробегом и внимательно смотрят (и торгуются до потери пульса) обычно на состояние кузова. 3) Обычно на машины сильно за пределами гарантии — покупают контрактник. Да, кот в мешке, и никакой гарантии. Но в целом шансы, что поездит существенно больше. Так что, если нет знакомого моториста «золотые руки», не надо выпендриваться — надо искать контрактник. Мазда 6 — популярная машина. Найти контрактник из Европы вполне реально. Ну если есть сомнения — можно заехать к дилеру — узнать сколько будет стоить замена шорт-блока. А потом посмотреть на авито рыночную стоимость текущего пепелаца и сразу все сомнения отпадут. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 32, Ответы: 705) Ответ на 06.10.2017 12:42 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Нет уважаемый Фанатик, если захочеться прижать диллера за его косяки, то суд вообщем — то и не понадобиться в большинстве случаев, поскольку риск потерять диллерский договор например — это посерьезнее любых судов будет. Второе, Андрей, диллер запросто может отремонтировать двигатель например заменив кольца/поршни/шатуны и так далее и двигатели потому будут кататься долго, главное, чтобы такой ремонт был предусмотрен производителем. Например был случай, когда 140 сильный мотор обьемом 1,4 предыдущей генерации (который двунаддувный) один перец заправил АИ-92 и дал газу до отказу. По результатам деффектовки нужно было заменить поршни и кольца. Ремонт был осуществлен в рамках диллерского центра а заодно была перепрошита программа управления автомобилем в мозгу владельца. Вроде ездиит. А вот если производитель не предусматривает ремонт двигателя и предлагает менять только шорт-блок, то в таком случае ремонт заменой тех же колец неэффективен, поскольку износ или повреждения цилиндров будут значительными и поможет тут только либо гильзовка (если такое возможно), либо расточка блока и замена ШПГ на ремонтную группу, естественно, если такая ремонтная группа существует в принципе. Тут главное коленвал не трогать — иначе жЕппа. Но такой ремонт в шарашкиных конторах не делаеться — тут нужны узкоспециализированные профильные сервисы, которых мало. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 06.10.2017 13:10 Я имел ввиду, что с точки зрения обывателя, кап ремонт бывает разный. Да, есть продвинутые дилерские центры, где есть »волшебные» мотористы и там могут по новой загильзовать. Но такой ремонт просто по определению не может быть дешёвым. Это в лучшем случае 50%, а возможно и 80% текущей рыночной стоимости автомобиля такого же года. Можно сделать дёшево (за 100 тыс) на продажу. Можно поставить контрактный мотор. Давайте будем честными. Машины попадают в ДТП, разбиваются, тоталятся страховыми компаниями. Иногда после тотала страховые компании продают их на внутренних аукционах перекупам и их восстанавливают толстым-толстым слоем шпаклёвки — чисто на продажу. Иногда восстановить нельзя (особенно после переворота) и такую машину продают на разборку. Самое ценное — двигатель. За него можно 100-150 тыс руб получить. И двигатель может быть вполне хороший — побегает ещё не одну тысячу. А может быть »дрова» и получится »шило на мыло» — тут как повезёт, русская рулетка. Но всё же вероятность купить живой бу мотор больше, чем капиталить где-то в непонятных местах в гаражах. (Андрей_А at 06.10.2017 13:55) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page