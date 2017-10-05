Мазда-6 1.8 2006г.в.

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После замены колец и маслодельных колпачков на Мазда 6 1.8 2006 г.в.

увеличился расход, снизилась мощность на холостых появилась вибрация как на тракторе. Менял у частника.

На тему:
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Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4)
Ответ на 05.10.2017 07:39
268 просмотров

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Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», позвоните, поговорите

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 08:38
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Спасибо, а с кем я буду говорить?

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Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4)
Ответ на 05.10.2017 08:41
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С Андреем, он типо главный мастер у них. Находятся около метро нагорная.

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 08:55
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Спасибо!

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Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4)
Ответ на 05.10.2017 08:57
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Напишите, обязательно, чем закончится поход

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 08:57
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Хорошо!

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Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4)
Ответ на 05.10.2017 08:59
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Доброго времени суток! Знаете вот что, заменив те же поршневые кольца и колпачки маслосьемные у одного частника и получив кучу проблем Вы хотите попробовать съездиить к другому частнику и попытать удачу там. Не самое разумное решение, как думаете?

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 12:14
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Думаю что не самое! Но судя по расположению я понял что это тех центр, я там как то подшибник ступицы менял.Если не ошибаюсь

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Сообщение от aagfg (Вопросы: 1, Ответы: 4)
Ответ на 05.10.2017 12:21
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То же самое. И габариты тут, увы, не показатель — это может быть гараж в кооперативе, а может быть так называемый «техцентр», но суть одна. Впрочем — хотите рискнуть еще раз, рискуйте! Деньги то Ваши в любом случае.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 12:39

А рисковать придется в любом случае… К сожалению, нарваться на обман можно в любом сервисе… Но тут хотя бы люди сразу говорят, возбмутся они за дело или нет.

(fanatik-ska at 05.10.2017 12:43)
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Риск риску рознь, точнее степень этого риска и страховка от него. У ОффДиллера степень риска такая, что ей можно пренебречь, а вот ответственность диллера материальная высокая, в отличии от «Шарашек по реккомендации».

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 19:45
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Ничего подобного, диллер сломает машину потребует заменить ещё и кузов в придачу, а после этого тебя будет ждать его юр отдел и суд. И да по степени тупости птушников , дядя Вася покажется академиком.

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 20:23
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Опять «все знают, что диллер сломает машину»? Видимо да. Блин, как же долго асланянизьмы укореняються в сознании — их по ходу дела надо выжигать, как плесень и гирбок из стен.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 21:31
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Именно, пока жмотный диллер не будет нормально работать..

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 21:33
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И да, диллер в данном случае, в зависимости от двигателя, может отказать в замене колец поршневых, а заменить блок целиком, поскольку сервисная программа может и не допускать замены поршневых колец — только шорт блок.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 21:33
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Ремонтировать мотор у дилера … Мдя надо быть идиотом и миллионером…

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 21:37
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…ремонтировать же мотор НЕ У ДИЛЛЕРА это нужно быть просто тем, кем Вы назвали, только без приставки «миллионер».

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 05.10.2017 21:51
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Ну ты можешь дальше ездить к птушников и платить им миллион, лол, удачи! Потом после ремонта у од, чтобы исправить косяки, приходи, телефончик дам 🙂

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 05.10.2017 21:55
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Если диллер что — то накосячит, то он ответит материально. А если очень постараться, то этот диллер перестанет быть диллером.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 06.10.2017 11:11
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Во первых, если он накосячит при ТО, это не так просто заметить… а во вторых он отвечать будет в суде, так что если у вас есть куча времени, то да берем адвоката и идем в суд…

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 06.10.2017 11:14
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Мужики!!! Не ссорьтесь!
1) Дилер в 90% не ремонтирует двигатель, а меняет шорт-блок в сборе. Перекидывает голову и навесное оборудование. Как правило на гарантийных машинах, потому что вне гарантии это просто экономически необоснованно. Замена шорт блока — это (!!!)50% стоимости нового автомобиля. Если по гарантии — то детали оплачивает производитель, так что можно и заменить.

2) Традиционный кап ремонт с расточкой, хонинговкой, заменой коренных вкладышей — это, конечно, намного дешевле чем менять блок цилиндров в сборе. Но тут ооочень сильно зависит от квалификации моториста. Если моторист от бога и у него руки золотые, машина спокойно проездит ещё 100 тыс (но по-любому меньше чем новый двигатель с завода). Там выставить все зазары и всё правильно подогнать — это работа художника.

Чтобы стать виртуозом надо до этого 100 моторов сломать. Капиталка — это 2-3 недели. И такой специалист стоит дорого — не по карману официальному дилеру. Да и риски большие. На ремонт положено давать гарантию)

Если кап. ремонт делает моторист среднего уровня — скорее всего мотор продержится 5-10 тыс — как повезёт. Такую машину надо сразу выставлять на продажу. Благо в нашей стране много идиотов, которые хотят сэкономить и купить подешевле БУ с пробегом и внимательно смотрят (и торгуются до потери пульса) обычно на состояние кузова.

3) Обычно на машины сильно за пределами гарантии — покупают контрактник. Да, кот в мешке, и никакой гарантии. Но в целом шансы, что поездит существенно больше. Так что, если нет знакомого моториста «золотые руки», не надо выпендриваться — надо искать контрактник. Мазда 6 — популярная машина. Найти контрактник из Европы вполне реально.

Ну если есть сомнения — можно заехать к дилеру — узнать сколько будет стоить замена шорт-блока. А потом посмотреть на авито рыночную стоимость текущего пепелаца и сразу все сомнения отпадут.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 32, Ответы: 705)
Ответ на 06.10.2017 12:42
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Нет уважаемый Фанатик, если захочеться прижать диллера за его косяки, то суд вообщем — то и не понадобиться в большинстве случаев, поскольку риск потерять диллерский договор например — это посерьезнее любых судов будет.

Второе, Андрей, диллер запросто может отремонтировать двигатель например заменив кольца/поршни/шатуны и так далее и двигатели потому будут кататься долго, главное, чтобы такой ремонт был предусмотрен производителем. Например был случай, когда 140 сильный мотор обьемом 1,4 предыдущей генерации (который двунаддувный) один перец заправил АИ-92 и дал газу до отказу. По результатам деффектовки нужно было заменить поршни и кольца. Ремонт был осуществлен в рамках диллерского центра а заодно была перепрошита программа управления автомобилем в мозгу владельца. Вроде ездиит.

А вот если производитель не предусматривает ремонт двигателя и предлагает менять только шорт-блок, то в таком случае ремонт заменой тех же колец неэффективен, поскольку износ или повреждения цилиндров будут значительными и поможет тут только либо гильзовка (если такое возможно), либо расточка блока и замена ШПГ на ремонтную группу, естественно, если такая ремонтная группа существует в принципе. Тут главное коленвал не трогать — иначе жЕппа. Но такой ремонт в шарашкиных конторах не делаеться — тут нужны узкоспециализированные профильные сервисы, которых мало.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278)
Ответ на 06.10.2017 13:10

Я имел ввиду, что с точки зрения обывателя, кап ремонт бывает разный.

Да, есть продвинутые дилерские центры, где есть »волшебные» мотористы и там могут по новой загильзовать. Но такой ремонт просто по определению не может быть дешёвым. Это в лучшем случае 50%, а возможно и 80% текущей рыночной стоимости автомобиля такого же года.

Можно сделать дёшево (за 100 тыс) на продажу.

Можно поставить контрактный мотор. Давайте будем честными. Машины попадают в ДТП, разбиваются, тоталятся страховыми компаниями. Иногда после тотала страховые компании продают их на внутренних аукционах перекупам и их восстанавливают толстым-толстым слоем шпаклёвки — чисто на продажу. Иногда восстановить нельзя (особенно после переворота) и такую машину продают на разборку. Самое ценное — двигатель. За него можно 100-150 тыс руб получить. И двигатель может быть вполне хороший — побегает ещё не одну тысячу. А может быть »дрова» и получится »шило на мыло» — тут как повезёт, русская рулетка.

Но всё же вероятность купить живой бу мотор больше, чем капиталить где-то в непонятных местах в гаражах.

(Андрей_А at 06.10.2017 13:55)
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