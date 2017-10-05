Мазда-6 1.8 2006г.в.

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Мужики!!! Не ссорьтесь!

1) Дилер в 90% не ремонтирует двигатель, а меняет шорт-блок в сборе. Перекидывает голову и навесное оборудование. Как правило на гарантийных машинах, потому что вне гарантии это просто экономически необоснованно. Замена шорт блока — это (!!!)50% стоимости нового автомобиля. Если по гарантии — то детали оплачивает производитель, так что можно и заменить.

2) Традиционный кап ремонт с расточкой, хонинговкой, заменой коренных вкладышей — это, конечно, намного дешевле чем менять блок цилиндров в сборе. Но тут ооочень сильно зависит от квалификации моториста. Если моторист от бога и у него руки золотые, машина спокойно проездит ещё 100 тыс (но по-любому меньше чем новый двигатель с завода). Там выставить все зазары и всё правильно подогнать — это работа художника.

Чтобы стать виртуозом надо до этого 100 моторов сломать. Капиталка — это 2-3 недели. И такой специалист стоит дорого — не по карману официальному дилеру. Да и риски большие. На ремонт положено давать гарантию)

Если кап. ремонт делает моторист среднего уровня — скорее всего мотор продержится 5-10 тыс — как повезёт. Такую машину надо сразу выставлять на продажу. Благо в нашей стране много идиотов, которые хотят сэкономить и купить подешевле БУ с пробегом и внимательно смотрят (и торгуются до потери пульса) обычно на состояние кузова.

3) Обычно на машины сильно за пределами гарантии — покупают контрактник. Да, кот в мешке, и никакой гарантии. Но в целом шансы, что поездит существенно больше. Так что, если нет знакомого моториста «золотые руки», не надо выпендриваться — надо искать контрактник. Мазда 6 — популярная машина. Найти контрактник из Европы вполне реально.

Ну если есть сомнения — можно заехать к дилеру — узнать сколько будет стоить замена шорт-блока. А потом посмотреть на авито рыночную стоимость текущего пепелаца и сразу все сомнения отпадут.