какой машиной заменить Дэу матиз? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSкакой машиной заменить Дэу матиз? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Обожаю верткость и бюджетность Дэу Матиза. Что посоветуете взять из похожих машин по бюджету и экономичности? Езжу по городу очень много. На тему: Финны дают вторую жизнь… Matiz уходит с российского рынка В тесноте, но не в обиде. Часть 1 Автомобильный рынок Европы… Убойная трасса Помечена как спам Сообщение от Арам Солахян (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 17.04.2017 12:12 31 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Арам, для начала нужно определиться с вашим бюджетом, чтобы сделать более точную рекомендацию. Вообще в этом сегменте достаточно большой выбор автомобилей. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 3) Ответ на 17.04.2017 18:24 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page