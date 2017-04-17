какой машиной заменить Дэу матиз?

« Back to Previous Page
0
0

Обожаю верткость и бюджетность Дэу Матиза. Что посоветуете взять из похожих машин по бюджету и экономичности? Езжу по городу очень много.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Арам Солахян (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 17.04.2017 12:12
31 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Арам, для начала нужно определиться с вашим бюджетом, чтобы сделать более точную рекомендацию. Вообще в этом сегменте достаточно большой выбор автомобилей.

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 3)
Ответ на 17.04.2017 18:24
« Back to Previous Page