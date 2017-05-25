Как правильно выбирать режимы коробки передач ГМАКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКак правильно выбирать режимы коробки передач ГМАКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 У меня VW Polo Sedan с AISIN – 09. Интересует переход с режима D на S во время движения. Делать это при отпущенной педали газа? Или можно с нажатой, например, для обгона. На тему: В Калуге начался выпуск… Polo GT получит новую прогрессивную Коробки передач бывают и… Грядущие реформы В России подорожали девять из… Помечена как спам Сообщение от faron_fighter (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 25.05.2017 00:09 22 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Можно и при нажатой. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779) Ответ на 25.05.2017 09:31 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page