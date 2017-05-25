Как правильно выбирать режимы коробки передач ГМАКПП

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У меня VW Polo Sedan с AISIN – 09. Интересует переход с режима D на S во время движения.
Делать это при отпущенной педали газа? Или можно с нажатой, например, для обгона.

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Сообщение от faron_fighter (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 25.05.2017 00:09
22 просмотров

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Можно и при нажатой.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1779)
Ответ на 25.05.2017 09:31
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