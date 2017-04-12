Использование авто на белорусском учете Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSИспользование авто на белорусском учете Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Доброго времени суток! Интересует следующее: я гражданин России, предлагают приобрести коммерческий автомобиль — грузовой эвакуатор, зарегистрированный в Беларуси. Нынешний владелец владеет им по ген. доверенности, по ней и планирует продать. Автомобиль требуется для работы. Могу ли я приобрести такой автомобиль таким образом, какие могут быть трудности с его использованием на территории РФ, смогу ли я посадить за него наемного водителя. Заранее благодарю за ответы! На тему: На трассе М-11 вводятся… Эвакуация любой ценой Hyundai City Store Минчанин ночевал в авто, чтобы… Владельцы Mustang Shelby GT350 подали на… Помечена как спам Сообщение от Грузовой Эвакуатор Вологда Автотрак (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.04.2017 02:11 21 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Однозначного ответа на вопрос нет. Начать нужно с того, что «по доверенности» это не покупка. Это просто право пользования. Владельцем остается гражданин РБ, он же и несет ответственность за свое имущество по гражданскому законодательству. К тому же, доверенность должна быть выписана на лицо управляющее ТС. Поэтому наемный водитель однозначно отпадает. Далее, несмотря на отсутствие таможенной границы между государствами членами Таможенного союза, осуществление коммерческой деятельности, регламентируется еще и иными законодательными актами. Ввоз товаров для личного пользования (легковой авто) или коммерческого (эвакуатор), с точки зрения таможенного и транспортного законодательства разные вещи. Полагаю, что более простой путь перерегистрация на Российские номера. Если автомобиль растаможен в соответствии с требованиями Таможенного союза, то никаких доплат таможенных платежей не потребуется. Помечен как спам Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 16) Ответ на 12.04.2017 08:27 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page