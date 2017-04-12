Использование авто на белорусском учете

Private answer Однозначного ответа на вопрос нет. Начать нужно с того, что «по доверенности» это не покупка. Это просто право пользования. Владельцем остается гражданин РБ, он же и несет ответственность за свое имущество по гражданскому законодательству. К тому же, доверенность должна быть выписана на лицо управляющее ТС. Поэтому наемный водитель однозначно отпадает.

Далее, несмотря на отсутствие таможенной границы между государствами членами Таможенного союза, осуществление коммерческой деятельности, регламентируется еще и иными законодательными актами. Ввоз товаров для личного пользования (легковой авто) или коммерческого (эвакуатор), с точки зрения таможенного и транспортного законодательства разные вещи.

Полагаю, что более простой путь перерегистрация на Российские номера. Если автомобиль растаможен в соответствии с требованиями Таможенного союза, то никаких доплат таможенных платежей не потребуется. Помечен как спам