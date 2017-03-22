где обслуживать BMW X1 (2012 год, 2 литра бензин)

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Подскажите сервис для BMW X1 (2012 год, 2 литра бензин)?
Последний раз были у официала и они написали замечания по подвеске. Веры им нет конечно, т.к. на сервис ездила жена и от них ждать правдивого диагноза не приходится.

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Вопрос решен
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Сообщение от Кирилл Баранецкий (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 22.03.2017 08:27
51 просмотров

всё получилось хорошо. супруга довольна, а это главное. сама к нему ездила. цена хорошая!

(Кирилл Баранецкий at 12.04.2017 21:38)

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Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1712)
Ответ на 22.03.2017 12:43
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