где обслуживать BMW X1 (2012 год, 2 литра бензин) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] где обслуживать BMW X1 (2012 год, 2 литра бензин) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Подскажите сервис для BMW X1 (2012 год, 2 литра бензин)? Последний раз были у официала и они написали замечания по подвеске. Веры им нет конечно, т.к. на сервис ездила жена и от них ждать правдивого диагноза не приходится. На тему: Jaguar отзывает в России люксовые… Где в мире самый дешевый бензин? Завершилось производство BMW Z4 Цены на бензин могут взлететь Audi выпустит экономичный… Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Кирилл Баранецкий (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 22.03.2017 08:27 51 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов всё получилось хорошо. супруга довольна, а это главное. сама к нему ездила. цена хорошая! (Кирилл Баранецкий at 12.04.2017 21:38) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1712) Ответ на 22.03.2017 12:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page