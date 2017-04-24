Добрый день, Сергей Степанович! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSДобрый день, Сергей Степанович! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Встал выбор перед покупкой нового автомобиля, на данный момент рассматриваю следующие варианты: ХС60 (D5 или Т5, 2л., 245 л.с.; БМВ Х3 (3л,дизель); VW (Touareg 3л, дизель, 245 л.с.). Почитал отзывы о поломках и т.д., склоняюсь к Х3 (т.к. лучшие ТТХ, но есть много проблем связанных с ОД и Представительством БМВ в РФ, и ненадежностью некоторых узлов у Х3), также рассматриваю ХС60 и Touareg, хотя тоже имеются проблемы с ними, машину хочу эксплуатировать не менее 3х лет пробег за три года от 120 000 км), в данный момент езжу на ХС70 PWD 2л 163 л.с., проблем особых не испытываю, пробег 163 000 км. Просьба помочь с выбором и отговорить от покупки Х3, хотя душа лежит к ней, только к ее ТТХ. Заранее спасибо за ответ! На тему: Что известно о новом Volkswagen Touareg? А наши масла как? Volkswagen создаст семиместный… Можно ли брать пиццевозку? Мэрия Москвы проваливает и… Помечена как спам Сообщение от Денис1976 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 24.04.2017 13:51 66 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Денис, вопрос несколько путаны и не совсем понятный. Из всего что вы перечислили, Туарег лучший из вариантов. Дело в том, что ХС60 и Х3 ниже в иерархической лестнице. У Фольксвагена прямым конкурентом им будет Тигуан. Туарег же уже играет на одном поле с ХС90 и Х5. С другой стороны, ваша душа лежит к Х3, а ваш разум просит нас отговорить от него. Знаете что может произойти? Под действием наших советов вы купите Туарег, вы будете ездить, все будет вроде хорошо и надежно, но душа плеваться внутри вас… Ее же не послушали. Исполняйте свои мечты. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 6) Ответ на 28.04.2017 16:06 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page