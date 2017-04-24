Добрый день, Сергей Степанович!

Private answer Денис, вопрос несколько путаны и не совсем понятный. Из всего что вы перечислили, Туарег лучший из вариантов.

Дело в том, что ХС60 и Х3 ниже в иерархической лестнице. У Фольксвагена прямым конкурентом им будет Тигуан. Туарег же уже играет на одном поле с ХС90 и Х5.

С другой стороны, ваша душа лежит к Х3, а ваш разум просит нас отговорить от него. Знаете что может произойти? Под действием наших советов вы купите Туарег, вы будете ездить, все будет вроде хорошо и надежно, но душа плеваться внутри вас… Ее же не послушали.

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