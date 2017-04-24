Добрый день, Сергей Степанович!

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Встал выбор перед покупкой нового автомобиля, на данный момент рассматриваю следующие варианты: ХС60 (D5 или Т5, 2л., 245 л.с.; БМВ Х3 (3л,дизель); VW (Touareg 3л, дизель, 245 л.с.). Почитал отзывы о поломках и т.д., склоняюсь к Х3 (т.к. лучшие ТТХ, но есть много проблем связанных с ОД и Представительством БМВ в РФ, и ненадежностью некоторых узлов у Х3), также рассматриваю ХС60 и Touareg, хотя тоже имеются проблемы с ними, машину хочу эксплуатировать не менее 3х лет пробег за три года от 120 000 км), в данный момент езжу на ХС70 PWD 2л 163 л.с., проблем особых не испытываю, пробег 163 000 км. Просьба помочь с выбором и отговорить от покупки Х3, хотя душа лежит к ней, только к ее ТТХ.

Заранее спасибо за ответ!

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Сообщение от Денис1976 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 24.04.2017 13:51
66 просмотров

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Private answer

Денис, вопрос несколько путаны и не совсем понятный. Из всего что вы перечислили, Туарег лучший из вариантов.
Дело в том, что ХС60 и Х3 ниже в иерархической лестнице. У Фольксвагена прямым конкурентом им будет Тигуан. Туарег же уже играет на одном поле с ХС90 и Х5.
С другой стороны, ваша душа лежит к Х3, а ваш разум просит нас отговорить от него. Знаете что может произойти? Под действием наших советов вы купите Туарег, вы будете ездить, все будет вроде хорошо и надежно, но душа плеваться внутри вас… Ее же не послушали.
Исполняйте свои мечты.

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Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 6)
Ответ на 28.04.2017 16:06
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