Добрый день. Посоветуйте пожалуйста или подскажите, какой лучше купить авто из двух Вольво хс90 2.5Т 2004-2006 г.в. или Субару трибеку 2004-2006 г.в. Мне нужен полный привод и большой салон для дачи. Семья четыре человека. В деревне после дождя грязь не проползти на обычной машинке по полю и зимой плохо чистят. Спасибо. С уважением Станислав. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSДобрый день. Посоветуйте пожалуйста или подскажите, какой лучше купить авто из двух Вольво хс90 2.5Т 2004-2006 г.в. или Субару трибеку 2004-2006 г.в. Мне нужен полный привод и большой салон для дачи. Семья четыре человека. В деревне после дождя грязь не проползти на обычной машинке по полю и зимой плохо чистят. Спасибо. С уважением Станислав. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Дилемма при выборе . Вольво хс90 2.5Т или Субара трибека3.0. бюджет 500 т.р. нужен полный привод и большой салон. Что лучше . Спасибо. На тему: Сколько стоит обновленный Volkswagen… Полный привод против стен и скал Лыжи, санки, Lamborghini Цены на автомобили Subaru в 2017 году Lexus принимает заказы на версию NX… Помечена как спам Сообщение от Stas (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.05.2017 09:50 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 500 тыс — это ваш последний бюджет? А у Вас есть ещё 350 тыс про запас на замену муфты халдрекс на вольво (если вдруг сломается через неделю)? Моё имхо, эти машины стоит рассматривать, если есть возможность увеличить бюджет до 800-900 тыс. руб. За 500 тыс можно купить в кредит новый солярис в минимальной комплектации или БУ седан бизнес-класса азиатского происхождения (какая-нибудь камри или хэндэ НФ/киа маджентис). Либо, если реально важна проходимость — УАЗ Патриот ( На машины бизнес-класса надо существенно больше. И что самое обидное — они застрянут в первой крупной луже — уедут на 50 метров дальше чем обычный переднеприводный автомобиль. Если же надо штурмовать росскийскую действительность — нужен джип с блокировками. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 529) Ответ на 19.05.2017 15:46 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page