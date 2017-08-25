Что выбрать после Suzuki Grand Vitara 2 литра автомат?

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Про бензин — ни разу этот Hyundai с АИ-92 шустро не справляеться — мотор сильно недодает мощности а расход по трассе уходит за десятку. Это Я Вам говорю как владелец соплатформенного ix35 KIA Sportage. Так что сразу советую забыть о девяносто втором.

Теперь по сабжу. Дизель — это хорошо, экономично и динамично. У меня самого дизельный восьмой Passat, так вот, по трассе Москва — Минск расход дизеля в районе 4,9 литров на сотню, но! Знаете сколько АЗС есть в Москве с качественным дизелем? Хватает, BP в основном, однако вопрос в том что будет ли качественное дизельное топливо там, куда Вы поедете, а брать с собой двадцатилитровую канистру… Хм… Попробуйте поднять это дело с топливом.

Так что Я бы советовал купить VW Tiguan с мотором 1,4 в 150 сил и с системой подключаемого заднего моста. Почему? Да по тому, что в версии High — Line идет только версия 4х4.

Насчет ресурса данного мотора опасаться не стоит — при более или менее качественном обслуживании и грамотной эксплуатации расходы будут только на плановые ТО (Обязательно советую сократить до 10 000. В Вашем случае это будет оптимальный межсервисный интервал) да на замену двухмассового маховика на примерно 200 000 км. Это в коробке. Заявляенный ресурс при вышесказанном 300 000 км. Коробка прослужит столько же, если ее целенаправляенно не убивать. И да, придеться забыть про Вами любимый Супротек.

Toyota отличаеться крайне паршивой сборкой — могу фотки выложить. А зачем все остальное если автомобиль уже на стоянке у диллера начинает ржаветь? Sportage — хороший автомобиль, но в него впихнули все коясяки по эргономике с предыдущего VW Tiguan (высоковато руль висит) и у него какая — то фигня с рулевым — слишком «нервно» он ведет себя на дороге. В остальном претензий нет, кроме того, что нужно будет каждые 60 тышш менять ATF в АКПП, а это дорого. Ну и турбомотры корейские Я пока не советовал бы покупать.

Но Анна, такой вопрос — а Вам обязательно ИМЕННО кроссовер? Если да, то какой купить — Я уже сказал, а вот почему, можно Вас попросить ответить на мой вопрос? Может быть Вам кроссовер на деле окажеться не нужен вовсе, а это уже открывает совершенно другие возможности. Например Я мог бы Вам поррекоммендовать автомобиль для дальних поездок за очень хороший прайс — моя спина тому свидетель! А она местами поломана и побита 🙂