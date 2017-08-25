Что выбрать после Suzuki Grand Vitara 2 литра автомат? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЧто выбрать после Suzuki Grand Vitara 2 литра автомат? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день! На данный момент у меня Сузуки 2011 года и я задумываюсь о том, чтобы ее поменять. Вопрос на что… Сузуки в очень хорошем состоянии, везде где можно проливаю Супротек с 45 тыс км пробега, на данный момент 116 тыс. Слушаю постоянно Вашу передачу на Эхо Москвы и в качестве основного варианта для себя пока остановилась на Kia Sportage нового поколения дизель. Может быть Вы порекомендуете что-нибудь еще? Машина нужна вместительная, автомат (не вариатор, не робот), достаточно надежная и экономичная (92 бензин, дизель). Пробег накатываю достаточно быстро, т.к. езжу часто на дальние расстояния. С уважением, Анна На тему: Линейка авто Suzuki в РФ расширится «Картошки нет, возьмите апельсины.» или… Suzuki отмечает 10-летний юбилей мирового рекорда Как долго будут прятать Пикуленко от эфира? Госдума у нас горазда Помечена как спам Сообщение от Annet85 (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 25.08.2017 11:53 58 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Отлично, Супротек… везде где можно… Значит Судзуки автомобиль действительно хороший, если стоически преодолевает издевательства в виде Супротека. По теме — прямых аналогов данному автомобилю нет, поскольку все существующее на сегодня кроссоверы имеют систему полного привода с подключаемым задним мостом, в отличии от Витары, которая оснащена межосевым дифференциалом. Тоесть Гитара — это нечто типа Шнивы, только японской — практически джип тоесть. Момент номер два — ВСЕ! существующие на сегодня автомобили, включая АвтоВАЗ, начиная с 2012 года работают на бензине стандарта DIN EN 228 — 2008, который НЕ предполагает наличие АИ-92, там только АИ-95 и выше. Так что вопрос о использовании девяносто второго бензака отпадает — НЕЛЬЗЯ его в современные автомобили лить. А то что на лючках написано, так это уловка, рассчитанная на очень доверчивых, простите, оленей. Касательно KIA Sportage нового, то он мало того что НЕ вместительный, так еще и собрал в себе все косяки по эргономике предыдущего поколения VW Tiguan, в частности там руль очень высоко весит, что в дальних расстояниях окажет утомляющее действие на руки и плечи. И еще, Анна, попрошу Вас ответить на вопрос такой — Вам возможность преодолевать реальное бездороьже (тоесть НЕ грунтовки и НЕ спуститься к воде например, а реальный триал) важна? И, увы, но спрошу — бюджет какой на покупку ТОЛЬКО! автомобиля (грабить буду — да,да 🙂 ) Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 91) Ответ на 25.08.2017 13:25 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, спасибо за Ваш ответ, но как же тогда быть Hyundai, который превосходно справляется с 92м и весьма шустро катается (это я про ix35). Кстати отличная была машина, жаль с производства сняли. Что касается бюджета, то к сожалению, потолок всего то навсего 2 млн, поэтому и рассматриваю варианты эконом. Реальный триал меня не интересует, т.к. и на этой машине я грязь не месила, потому что не считаю возможным делать это в одиночку, с глубокой грязью она бы и не справилась (190мм без нагрузки из-за висящего колпака раздатки). Понимаю, что вопрос вместительности относительный… Витара сама по себе севсем небольшая машинка. Мне нужна не меньше, как в салоне, так и в багажнике. Скажу сразу, рассматривала варианты x—trail новый кузов, Tiguan новый, RAV4, Tucson, Sportage и пожалуй все… Бензин или дизель? Склоняюсь к дизелю. Конечно если бы был бюджет побольше, то и вариантов побольше и Дискавери спорт, и Паджеро мною любимый, и… Но увы, потолок 2. Помечен как спам Сообщение от Annet85 (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 25.08.2017 16:54 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Про бензин — ни разу этот Hyundai с АИ-92 шустро не справляеться — мотор сильно недодает мощности а расход по трассе уходит за десятку. Это Я Вам говорю как владелец соплатформенного ix35 KIA Sportage. Так что сразу советую забыть о девяносто втором. Теперь по сабжу. Дизель — это хорошо, экономично и динамично. У меня самого дизельный восьмой Passat, так вот, по трассе Москва — Минск расход дизеля в районе 4,9 литров на сотню, но! Знаете сколько АЗС есть в Москве с качественным дизелем? Хватает, BP в основном, однако вопрос в том что будет ли качественное дизельное топливо там, куда Вы поедете, а брать с собой двадцатилитровую канистру… Хм… Попробуйте поднять это дело с топливом. Так что Я бы советовал купить VW Tiguan с мотором 1,4 в 150 сил и с системой подключаемого заднего моста. Почему? Да по тому, что в версии High — Line идет только версия 4х4. Насчет ресурса данного мотора опасаться не стоит — при более или менее качественном обслуживании и грамотной эксплуатации расходы будут только на плановые ТО (Обязательно советую сократить до 10 000. В Вашем случае это будет оптимальный межсервисный интервал) да на замену двухмассового маховика на примерно 200 000 км. Это в коробке. Заявляенный ресурс при вышесказанном 300 000 км. Коробка прослужит столько же, если ее целенаправляенно не убивать. И да, придеться забыть про Вами любимый Супротек. Toyota отличаеться крайне паршивой сборкой — могу фотки выложить. А зачем все остальное если автомобиль уже на стоянке у диллера начинает ржаветь? Sportage — хороший автомобиль, но в него впихнули все коясяки по эргономике с предыдущего VW Tiguan (высоковато руль висит) и у него какая — то фигня с рулевым — слишком «нервно» он ведет себя на дороге. В остальном претензий нет, кроме того, что нужно будет каждые 60 тышш менять ATF в АКПП, а это дорого. Ну и турбомотры корейские Я пока не советовал бы покупать. Но Анна, такой вопрос — а Вам обязательно ИМЕННО кроссовер? Если да, то какой купить — Я уже сказал, а вот почему, можно Вас попросить ответить на мой вопрос? Может быть Вам кроссовер на деле окажеться не нужен вовсе, а это уже открывает совершенно другие возможности. Например Я мог бы Вам поррекоммендовать автомобиль для дальних поездок за очень хороший прайс — моя спина тому свидетель! А она местами поломана и побита 🙂 Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 91) Ответ на 25.08.2017 23:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page