BMW 320d после замены лобового стекла сильный гул(вой) в салоне на скорости 100 км/час и выше

Private answer Доброго времени суток. Смотреть надо, так с ходу и не скажешь точно, поскольку причин может быть как минимум две — три. Но если точно звук локализовали, то вероятнее всего это шум аэродинамический, а вот что именно его вызывает — вопрос. Помечен как спам