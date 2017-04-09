BMW 320d после замены лобового стекла сильный гул(вой) в салоне на скорости 100 км/час и выше

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BMW 320d(F30),2014 год,М-пакет.Произведена замена лобового стекла.На скорости 100 км/час и выше явный гул(вой)в салоне в районе правого верхнего угла стекла.В чем может быть причина.Спасибо.

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Сообщение от svetlana942 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.04.2017 18:48
18 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Смотреть надо, так с ходу и не скажешь точно, поскольку причин может быть как минимум две — три. Но если точно звук локализовали, то вероятнее всего это шум аэродинамический, а вот что именно его вызывает — вопрос.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 229)
Ответ на 09.04.2017 20:01
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