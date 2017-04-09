BMW 320d после замены лобового стекла сильный гул(вой) в салоне на скорости 100 км/час и выше Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSBMW 320d после замены лобового стекла сильный гул(вой) в салоне на скорости 100 км/час и выше Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 BMW 320d(F30),2014 год,М-пакет.Произведена замена лобового стекла.На скорости 100 км/час и выше явный гул(вой)в салоне в районе правого верхнего угла стекла.В чем может быть причина.Спасибо. На тему: Renault расширяет линейку… Fiesta и Focus в эксклюзивной серии White Цены на новый Hyundai Solaris Черно-белые Ford будут… Новый Kuga адаптирован к дорогам… Помечена как спам Сообщение от svetlana942 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.04.2017 18:48 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Смотреть надо, так с ходу и не скажешь точно, поскольку причин может быть как минимум две — три. Но если точно звук локализовали, то вероятнее всего это шум аэродинамический, а вот что именно его вызывает — вопрос. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 229) Ответ на 09.04.2017 20:01 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page