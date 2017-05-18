Автосервис в Москве и в Польше и еще расходники в Москве. Много букв — извиняюсь. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSАвтосервис в Москве и в Польше и еще расходники в Москве. Много букв - извиняюсь. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. У нас 10-летний Getz 1.4 автомат. Пробег 86 000 км. Обслуживался у официалов в Москве согласно пробегу или по времени. Этой зимой в зад вьехал чел. разговариваюший по телефону, разбит бампер. Страховка выплатила смешную сумму. До сих пор все как обычно. Но решили ремонтироватся в Польше. Другу который там живет получилось недорого купить новый бампер, да и покраска с заменой бампера выходила гораздо дешевле чем в Москве. Весной перед перегоном машины в Польшу поехали к официалам на диагностику чтобы узнать что еще надо будет сделать если и так гнать машину 1500 км (им, понятно это не сообщалось). Прикрепляю рекомендации. В польском сервисе отдаем машину переводим рекомендации и делаем «концерт по заявкам» типа: поменят ржавые дворники, помыть, отполеровать кузов итп. и вскользь упоминаем что последние полгода увеличился расход топлива до 9 л на 100км. Оставляем машину на две недели, улетаем в Москву. За первую неделю сделали почти все о чем мы просили, но мы напоминаем им про расход топлива. И НАСТАЛ АД. Подключили к компьютеру — все окей. Они решили проверить антифриз на наличие выхлопных газов и оказалось что по 10 минутах работы ДВС в антифризе высокое содержание выхлопных газов. Советуют поменять прокладку под ГБЦ. Цена вопроса : 240 евро (прокладка Bosch, проверка ГБЦ на плотность, планировка и косметический ремонт ГБЦ). Узнаем цену в Москве 25 000 рублей, соглашаемся делать в Польше. СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ АДА. После разборки верхней части ГБЦ звонят из сервиса и спрашивают меняли ли мы когда нибудь масло в ДВС ? Фото прикрепляю. Советуют проверить поршневые кольца. Соглашаемся….. Фотки поддона и поршней прикрепляю. Советуют поменять кольца (они запеклись), цена вопроса на оригиналных кольцах Хенде — 250 евро. Да, мы согласились. На выходные едем забирать машину. И, собственно вопрос : где дальше обслуживатся и где покупать расходники ? Или нас там развели на бабки ? Автосервис в Польше был далеко не самый дешевый (они официалы Пежо). На тему: История про новый двигатель Volvo T5 А наши масла как? Парковка в Москве будет стоить 300 Ловушка-камера на М2 Автопарк московской агломерации Attachments: ^33C9A75628006D972B0BAA280B64CABFCA0FF629358FD947E0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg rekomendacii.jpg rekomendacii.jpg 20170517_131257.jpg 20170518_092025.jpg 20170518_092100.jpg poddon.jpg 20170517_153038.jpg Помечена как спам Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 18.05.2017 22:22 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Забыл добавить в Польше не стали менять приемную трубу глушителя по рекомендации официалов — проверили она была в порядке. (Kiemal at 18.05.2017 22:35) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А масло и вправду никто не менял. Обычная картина — клиент оплатил из своего кармана зарплату слесарю, которую тот мечтал, но так и не получил от хозяина. А где в Москве с Вами так обошлись? Огласите имя дилера. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1768) Ответ на 18.05.2017 23:27 Значит нас не развели в Польше на бабло ? Вы это по фотографиям в состоянии оценить ? Я их делал сам на реальном авто, это не фейк. На самом деле не меняли масло ??? Я в шоке. Подскажите как дальше обслуживать машину. Нам прийдется заплатить около 1000 евро в Польше, но в смете очень много позиций. Я ее опубликую и название дилера тоже. (Kiemal at 18.05.2017 23:37) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дальнейшее обслуживание тут: Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1768) Ответ на 18.05.2017 23:28 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer центр сим на варшавском шоссе Помечен как спам Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 19.05.2017 00:10 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Какие шансы идти с этим судится ? Какие могут понадобится документы из польского сервиса ? Помечен как спам Сообщение от Kiemal (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 19.05.2017 00:27 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page