Автосервис в Москве и в Польше и еще расходники в Москве. Много букв — извиняюсь.

Здравствуйте. У нас 10-летний Getz 1.4 автомат. Пробег 86 000 км. Обслуживался у официалов в Москве согласно пробегу или по времени. Этой зимой в зад вьехал чел. разговариваюший по телефону, разбит бампер. Страховка выплатила смешную сумму. До сих пор все как обычно. Но решили ремонтироватся в Польше. Другу который там живет получилось недорого купить новый бампер, да и покраска с заменой бампера выходила гораздо дешевле чем в Москве. Весной перед перегоном машины в Польшу поехали к официалам на диагностику чтобы узнать что еще надо будет сделать если и так гнать машину 1500 км (им, понятно это не сообщалось). Прикрепляю рекомендации. В польском сервисе отдаем машину переводим рекомендации и делаем «концерт по заявкам» типа: поменят ржавые дворники, помыть, отполеровать кузов итп. и вскользь упоминаем что последние полгода увеличился расход топлива до 9 л на 100км. Оставляем машину на две недели, улетаем в Москву. За первую неделю сделали почти все о чем мы просили, но мы напоминаем им про расход топлива. И НАСТАЛ АД. Подключили к компьютеру — все окей. Они решили проверить антифриз на наличие выхлопных газов и оказалось что по 10 минутах работы ДВС в антифризе высокое содержание выхлопных газов. Советуют поменять прокладку под ГБЦ. Цена вопроса : 240 евро (прокладка Bosch, проверка ГБЦ на плотность, планировка и косметический ремонт ГБЦ). Узнаем цену в Москве 25 000 рублей, соглашаемся делать в Польше. СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ АДА. После разборки верхней части ГБЦ звонят из сервиса и спрашивают меняли ли мы когда нибудь масло в ДВС ? Фото прикрепляю. Советуют проверить поршневые кольца. Соглашаемся….. Фотки поддона и поршней прикрепляю. Советуют поменять кольца (они запеклись), цена вопроса на оригиналных кольцах Хенде — 250 евро. Да, мы согласились. На выходные едем забирать машину. И, собственно вопрос : где дальше обслуживатся и где покупать расходники ? Или нас там развели на бабки ? Автосервис в Польше был далеко не самый дешевый (они официалы Пежо).