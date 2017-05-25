Авто инструктор о котором рассказывали в передаче о разогнанных автошколах

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Подскажите пожалуйста фамилию и имя авто инструктора, про автошколу которого рассказывали, ещё вроде он работает сейчас в Бескудниково.

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Сообщение от Михаил6621 (Вопросы: 4, Ответы: 0)
Ответ на 25.05.2017 23:29
17 просмотров

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БГ Афанасьев.

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1780)
Ответ на 26.05.2017 12:05
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