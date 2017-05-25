Авто инструктор о котором рассказывали в передаче о разогнанных автошколах Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSАвто инструктор о котором рассказывали в передаче о разогнанных автошколах Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Подскажите пожалуйста фамилию и имя авто инструктора, про автошколу которого рассказывали, ещё вроде он работает сейчас в Бескудниково. На тему: Почему надо ставить авто на… Линейка авто Suzuki в РФ расширится У новой Skoda Octavia не будет слепых… Mazda 6 – лидер продаж в России Дели мобиль осторожно Помечена как спам Сообщение от Михаил6621 (Вопросы: 4, Ответы: 0) Ответ на 25.05.2017 23:29 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer БГ Афанасьев. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1780) Ответ на 26.05.2017 12:05 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page