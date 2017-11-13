Audi Q5 2.0 tfsi 2009г. вопрос о целесообразности дальнейшего использования Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSAudi Q5 2.0 tfsi 2009г. вопрос о целесообразности дальнейшего использования Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Вопрос заключается в следующем. Ауди 2009 года, но пробег не дотягивает до 40 тыс. Полная комплектация (dvd, навигация, камера и т.д.). Неделю назад в течение дня 3 раза вылетела ошибка коробки, причем пропадала через 2-3 секунды. Схватил легкий приступ паники, т.к. примерно понимаю стоимость ремонта. С того момента ошибок не было и машина вроде бы едет хорошо. Продавать машину не планировал, так как в такой комплектации немца сейчас купить нереально, да и знаю всю историю машины, без дтп и т.д. Но данный случай заставил задуматься. Из сегодняшних возможностей начал рассматривать optoma gt новую, но какой-то эффект «вау» она мне на тесте не доставила. Собственно вопрос: стоит ли хранить и чинить, если вдруг что, эту ауди и надеяться, что она еще пару лет проживет (т.е. оставлять кота в мешке) или же лучше переплатить но взять корейца и не забивать голову, т.к. есть гарантия. Также хотел бы уточнить, если все же машину оставлять, где в Москве можно действительно получить качественное обслуживание немца по приемлемой цене (хотя бы чуть дешевле официалов). Спасибо! На тему: Новый вид мошенничества на дорогах Купили лучший на рынке Toyota Highlander Гадости при продаже автомобиля? Лекарство от депрессии Перепутала топливо… Помечена как спам Сообщение от Максим2134 (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 13.11.2017 22:51 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Если и менять, то точно не на Оптима — это во всем паршивый автомобиль. А что до ошибок коробки, то понаблюдайте пока — единичные глюки электроники — не повод менять автомобиль. Также советую почитать ошибки коробки у диллера. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 22:07 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А почему оптиму не стоит? Много разборов смотрел, в том числе Сергея Асланяна, который позитивно о ней отзывался? Помечен как спам Сообщение от Максим2134 (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 14.11.2017 23:02 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Почему? Качество сборки — дрянь, эргономика салона — дрянь, управляемость — тожсамое. Хорошего в ней только наверное мотор древнющий да коробка от Mitsubishi. Все. При этом соплатформенник в виде Hyundai Sonata вышел очень достойным автомобилем. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 23:21 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page