Audi Q5 2.0 tfsi 2009г. вопрос о целесообразности дальнейшего использования

Вопрос заключается в следующем.

Ауди 2009 года, но пробег не дотягивает до 40 тыс. Полная комплектация (dvd, навигация, камера и т.д.). Неделю назад в течение дня 3 раза вылетела ошибка коробки, причем пропадала через 2-3 секунды. Схватил легкий приступ паники, т.к. примерно понимаю стоимость ремонта. С того момента ошибок не было и машина вроде бы едет хорошо. Продавать машину не планировал, так как в такой комплектации немца сейчас купить нереально, да и знаю всю историю машины, без дтп и т.д. Но данный случай заставил задуматься. Из сегодняшних возможностей начал рассматривать optoma gt новую, но какой-то эффект «вау» она мне на тесте не доставила.

Собственно вопрос: стоит ли хранить и чинить, если вдруг что, эту ауди и надеяться, что она еще пару лет проживет (т.е. оставлять кота в мешке) или же лучше переплатить но взять корейца и не забивать голову, т.к. есть гарантия.

Также хотел бы уточнить, если все же машину оставлять, где в Москве можно действительно получить качественное обслуживание немца по приемлемой цене (хотя бы чуть дешевле официалов).

Спасибо!