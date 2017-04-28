аренда авто заграницей Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSаренда авто заграницей Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей добрый день. Столкнулся с проблемой при аренде авто в Испании. Брал авто на месте, в аэропорту. Просил полную страховку. В договоре написано Full damage Protection. На стоянке было темно. Когда выезжал со стоянки увидел скол на стекле. Не придал значения, поскольку думал что полная страховка. Когда отдавал машину приемщица указала на скол на стекле, что его нет в листе повреждений. Я сказал что он был. Она сказала, что это не важно, у вас полная страховка и надо написать в декларации о дтп что не видел этого ранее. Я написал, дала мне копию. На ресепшн где выдавали авто и надо оплачивать мне выставили счет в 2 раза больше. Сказали что шины и стекла не входят в данную опцию страховки. Я не стал оплачивать и просил их уточнить действительно ли не было скола. Я подумал что у них депозит в 3 раза больше суммы аренды и они могут еще и с депозита снять дополнительно. На ресепшн сказали что передадут материалы в отдел по работе с клиентами, а мне дали e-mail чтобы направить письмо с объяснением ситуации. В итоге мне не дали никаких бумаг что приняли авто, а есть только изначальный контракт без подписи с их стороны. В затруднении что предпринять. Можно обратиться в московское представительство (сетевая контора). Но не факт что помогут. Что посоветуете? Спасибо. На тему: Свыше 54% продаж новых машин… Дели мобиль осторожно Почему надо ставить авто на… В августе ввоз авто в Россию… Знак Шипы на всю дверь багажника Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Сергеев (Вопросы: 5, Ответы: 4) Ответ на 28.04.2017 12:23 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В Испании — цыганская кровь, любят обхитрить туристов. Мы как-то брали машину, чтобы съездить из Барселоны в Андорру — дизельный сеат ибица (хертз). Нам написали в квитанции — полный бак. Сели, отъехали 100 метров — обнаружили, что 1/4 бака на самом деле. Вернулись. Нам исправили в квитанции. Если бы не заметили — подарили бы им лишние 80 евро за полный бак. Топливо в Европе дорогое. Так что у них — такой бизнес — как бы получить побольше денег с иностранцев. Какие будут последствия… А по-идее вам должны были стоимость повреждения 50-60 евро списать с Вашей кредитной карты. Вы когда берёте машину — на вашей кредитке блокируется сумма (1000-2000 евро, от машины зависит). И потом если что-то не так — денежку они сами заберут. У меня так было в Амерке. Камень от грузовика отлетел и поймал скол в лобовое стекло. Надеялся, что не заметят — заметили. Списали 60 долларов с кредитки. Может быть кстати вариант, что без злого умысла. Предыдущий арендатор поцарапал, менеджер прокатной конторы не заметил. А вы оказались в позиции «кто последний — тот и папа». Внимательно осматривайте машину, когда берёте напрокат! Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 498) Ответ на 28.04.2017 14:43 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer То есть не суетится пока не вернут часть депозита? Помечен как спам Сообщение от Дмитрий Сергеев (Вопросы: 5, Ответы: 4) Ответ на 28.04.2017 14:48 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я думаю, что там сумма не очень большая, чтобы подавать в суд по правам человека) Да, вполне может быть, что в страховку не включены стёкла и резина — надо читать договор мелким шрифтом на испанском. Так что формально они правы. И надо им эту сумму заплатить (у вас нет другого варианта — они сами возьмут). Возможно это «развод для иностранных туристов» и завтра эту же машину отдадут другому невнимательному «лоху», а потом потребуют компенсацию. Единственный вариант — внимательно осматривать автомобиль при получении и фиксировать все мелкие царапинки и жучки в квитанции. А так ОЧЕНЬ внимательно смотреть на показания уровня топлива в бензобаке. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 498) Ответ на 28.04.2017 16:11 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page