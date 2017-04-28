аренда авто заграницей

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В Испании — цыганская кровь, любят обхитрить туристов.

Мы как-то брали машину, чтобы съездить из Барселоны в Андорру — дизельный сеат ибица (хертз). Нам написали в квитанции — полный бак. Сели, отъехали 100 метров — обнаружили, что 1/4 бака на самом деле. Вернулись. Нам исправили в квитанции.

Если бы не заметили — подарили бы им лишние 80 евро за полный бак. Топливо в Европе дорогое. Так что у них — такой бизнес — как бы получить побольше денег с иностранцев.

Какие будут последствия… А по-идее вам должны были стоимость повреждения 50-60 евро списать с Вашей кредитной карты. Вы когда берёте машину — на вашей кредитке блокируется сумма (1000-2000 евро, от машины зависит). И потом если что-то не так — денежку они сами заберут.

У меня так было в Амерке. Камень от грузовика отлетел и поймал скол в лобовое стекло. Надеялся, что не заметят — заметили. Списали 60 долларов с кредитки.

Может быть кстати вариант, что без злого умысла. Предыдущий арендатор поцарапал, менеджер прокатной конторы не заметил. А вы оказались в позиции «кто последний — тот и папа». Внимательно осматривайте машину, когда берёте напрокат!