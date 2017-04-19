Андрей и Витя «от Асланяна», отзывы

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Кто нибудь был у Андрей и Витя «от Асланяна» ? Напишите пжл отзыв, что понравилось, а что нет.

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 3, Ответы: 22)
Ответ на 19.04.2017 10:54
127 просмотров

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Private answer

Был у Виктора, менял генератор на Пежо Партнере, по цене вышло примерно как и в других неофициальных сервисах, приехал в первой половине пришлось подождать часа полтора, задерживался в пробке. Сделали все хорошо, претензий нет.

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Сообщение от Garik (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 26.04.2017 12:43
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