Начались продажи нового грузовика «Валдай 18»

Компания СТТ представила 18-тонную модель для городских и региональных перевозок

Производитель среднетоннажной техники сообщил о старте продаж новой бескапотной модели грузового автомобиля. В компании «Современные транспортные технологии» подтвердили, что «Валдай 18» уже доступен для заказа у официальных дилеров.

Сборку модели осуществляет предприятие «Нижегородские грузовые автомобили». Оно также отвечает за полную локализацию производства. В компании СТТ, выступающей эксклюзивным дистрибьютором, уточнили, что новая разработка пополнит линейку автомобилей, адаптированных под задачи в городской среде, для работы в ЖКХ и региональной логистике.

Полная масса машины составляет 18 тонн. Грузоподъёмность — до 12,2 тонны. Эти параметры позволяют использовать модель в сферах, где требуется высокая вместимость и стабильность на коротких и средних маршрутах. По данным производителя, конструкция кабины и рамы предусматривает монтаж надстроек различного назначения.

В настоящее время предлагаются версии шасси с тремя вариантами колёсной базы — 4800, 5750 и 6100 мм. В самой длинной конфигурации рама позволяет установить надстройки длиной до 8700 мм. Это открывает возможности для использования автомобиля как платформы под спецтехнику. В компании сообщили, что доступны изотермические фургоны, рефрижераторы, европлатформы, бортовые автомобили с КМУ. В пресс-релизе подчёркивается, что список надстроек планируется расширять в ближайшие месяцы.

Валдай 18

Под капотом установлен дизельный силовой агрегат объёмом 6,7 литра. Его мощность — 261 л.с., максимальный крутящий момент — 956 Н·м. Мотор агрегирован с 8-ступенчатой механической коробкой передач. Представители бренда пояснили, что передаточные числа трансмиссии оптимизированы под разные режимы движения — городской, трассовый и частично внедорожный. Благодаря широкой полке крутящего момента двигатель сохраняет тягу в диапазоне рабочих оборотов, снижая потребление топлива.

Гарантийное обслуживание модели организовано через сеть из более чем 60 авторизованных сервисных станций по всей стране. В компании добавили, что охват включает города от Калининграда до Владивостока. Сотрудники СТО прошли подготовку на базе корпоративного учебного центра в Нижнем Новгороде. Для поддержки сервисной инфраструктуры развёрнуты региональные склады с расходными материалами и запчастями.

Гарантия на «Валдай 18» составляет три года без ограничения по пробегу. Интервал между регламентными обслуживаниями — 20 000 км. В компании уточнили, что это одно из конкурентных предложений на рынке грузовой техники данного класса.

Производитель оснастил «Валдай 18» задней пневматической подвеской. Она обеспечивает сохранность груза за счёт плавности хода, снижает удары на раму и увеличивает срок службы элементов. В компании сообщили, что пневмоподвеска помогает сохранять стабильную высоту рамы, независимо от загрузки. Это, в свою очередь, стабилизирует сцепление передних колёс с дорогой и улучшает управляемость, особенно на неровных участках. На логистических терминалах подвеска позволяет точно регулировать погрузочную высоту — под параметры конкретной рампы.

Автомобиль комплектуется топливным баком объёмом 450 литров. По заявлению производителя, это самый крупный объём в классе. Вместимость бака обеспечивает значительное расстояние между дозаправками и подходит для региональных маршрутов с переменной интенсивностью движения.

В базовую комплектацию также входят круиз-контроль, спальное место в кабине, автономный отопитель, кондиционер и подрессоренное сиденье с регулировкой в четырёх направлениях. Отдельно отмечается многослойная термо- и шумоизоляция, рассчитанная на работу в различных климатических условиях. В компании уточнили, что уровень акустического комфорта в салоне приближен к легковым автомобилям начального сегмента.

Кабина и рама защищены от коррозии. Производство организовано по полному циклу: сварка, окраска и сборка — на одной производственной площадке в Нижнем Новгороде. Все металлические элементы рамы и кабины проходят катафорезное грунтование. На силовую структуру дополнительно наносится антигравийное покрытие. Эти меры, по утверждению компании, позволяют увеличить срок службы конструкции в условиях агрессивной среды и зимней эксплуатации.

На заводе параллельно продолжается выпуск другой модели линейки — «Валдай 45». Обе машины производятся с учётом требований к адаптации под специализированную технику. В компании сообщили, что в дальнейшем будет расширен список совместимых надстроек и шасси под индивидуальные задачи клиентов.

По заявлениям дистрибьютора, новая модель ориентирована на муниципальные, логистические и транспортные компании, которые работают на маршрутах протяжённостью до 500 км. «Валдай 18» может использоваться как универсальная платформа с возможностью модернизации и переоборудования. В компании не исключают дальнейших изменений в комплектациях и доступных конфигурациях в зависимости от спроса.