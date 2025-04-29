«Мэйджор Авто» открыл дилерский центр KGM в Москве: новые перспективы для корейского бренда

В Москве заработал дилерский центр нового бренда KGM, представляющего интересы компании «Мэйджор Авто»

Компания «Мэйджор Авто» сообщила о начале работы с брендом KGM (бывший SsangYong), открыв дилерский центр в Москве. Этот шаг стал важной вехой для автомобильного холдинга, который продолжает развивать партнёрство с корейской маркой. Новый центр расположен в Major City на Новой Риге и соответствует актуальным стандартам KGM. В просторном шоуруме представлены модели марки, включая субкомпактный кроссовер Tivoli, компактный кроссовер Korando, среднеразмерный Torres и рамный внедорожник Rexton.

В пресс-релизе компании говорится, что дилерский центр будет предоставлять полный спектр услуг: от продажи новых автомобилей до их сервисного обслуживания. Ожидается, что в центре можно будет не только приобрести автомобиль, но и пройти тест-драйв, воспользоваться программами трейд-ин, а также оформить кредит и страховку. Кроме того, центр будет предлагать установку дополнительного оборудования и аксессуаров.

Сервисная зона дилерского центра включает три поста, что позволит обслуживать до 20 автомобилей в день. Для выполнения сервисных работ будет использовано современное оборудование, включая оригинальный диагностический прибор KGM, подъёмники для техобслуживания, зону шиномонтажа и автомойку. В компании уверены, что это обеспечит высокое качество обслуживания клиентов.

«Мы рады видеть в числе наших партнёров такого сильного игрока, как «Мэйджор Авто», который имеет плодотворный опыт сотрудничества с брендом SsangYong», – заявил генеральный директор АО «РЭКС Моторс» Виталий Осипов.

Также, в пресс-релизе компании уточняется, что фирма придаёт большое значение построению эффективного послепродажного обслуживания, соответствующего высоким отраслевым стандартам.

Президент компании «Мэйджор Авто» Михаил Бахтиаров отметил:

«Мы рады приветствовать возвращение легендарного корейского бренда на российский рынок под новым именем KGM. Уверены, что современные модели KGM, сочетающие корейское качество и инновационные технологии, найдут своего покупателя в России».

Также компания сообщает, что будет предложен полный спектр услуг, включая продажу автомобилей и сервисное обслуживание.

Преемник SsangYong: как KGM продолжает развивать свою модельную линейку и расширяет присутствие в России

KGM, или KG Mobility, как известно, является преемником SsangYong Motor Company, которая в 2023 году сменила название после приобретения крупнейшей промышленной группы KG Group. История компании начинается в 1954 году, когда она была основана в Сеуле. С момента своего появления KGM (ранее SsangYong) специализируется на производстве полноприводных внедорожников. Эти автомобили, благодаря своей выносливости и надёжности, зарекомендовали себя как идеальный выбор для эксплуатации в сложных условиях.

С 1990-х годов автомобили SsangYong поставлялись на российский рынок. В период с 2005 по 2015 годы было продано порядка 175 000 автомобилей этой марки, большинство из которых были собраны в России. Эта цифра подчёркивает высокую популярность бренда среди российских покупателей.

Смена владельца и название марки на KGM, по мнению экспертов, должны открыть новые горизонты для развития компании на российском рынке. По заявлению представителей компании, KGM продолжит производить автомобили с теми же характеристиками, которые сделали бренд известным: надёжность, выносливость и комфорт.

В компании «Мэйджор Авто» уверены, что бренд KGM, вернувшийся в Россию под новым именем, найдёт своих покупателей благодаря качеству и надёжности автомобилей. История компании KGM (бывший SsangYong) показывает, что спрос на автомобили с полным приводом в России был стабильно высоким, особенно среди владельцев внедорожников. Представители «Мэйджор Авто» в своём заявлении отметили, что современные модели KGM сочетают корейскую технологичность с инновациями, что должно помочь марке заново завоевать популярность среди российских автолюбителей.

Пресс-релиз компании также подчёркивает, что новому дилерскому центру предстоит не только продавать автомобили, но и обеспечивать всестороннее обслуживание клиентов. Одним из преимуществ является наличие современных технологий для диагностики и технического обслуживания автомобилей. По словам представителей компании, использование оригинальных диагностических приборов KGM и системы обслуживания на русском языке обеспечит клиентам высокий уровень сервиса.

Кроме того, дилерский центр в Major City на Новой Риге, помимо продажи автомобилей и сервисных услуг, будет активно продвигать программы кредитования и страхования, что открывает дополнительные возможности для потенциальных клиентов.

Компания «Мэйджор Авто» уже имеет опыт работы с брендом SsangYong и уверена, что возвращение на российский рынок под новым именем даст старт новому этапу сотрудничества. Ожидается, что дальнейшее расширение модели KGM, возможно, приведёт к появлению новых автомобилей, которые будут отвечать запросам современного российского потребителя.

Сотрудничество с «РЭКС Моторс» и новые горизонты для KGM

Роль компании «РЭКС Моторс» как эксклюзивного дистрибьютора KGM в России крайне важна для развития бренда на рынке. Виталий Осипов, генеральный директор компании, отметил в пресс-релизе, что важным аспектом успешной работы с KGM является высокий уровень послепродажного обслуживания. Учитывая опыт сотрудничества с брендом SsangYong, представители компании уверены, что клиентам будет предоставлен надёжный и эффективный сервис.

Не только продажа автомобилей, но и внедрение инновационных технологий обслуживания в дилерских центрах должно улучшить клиентский опыт. Это включает в себя использование русифицированных каталогов запасных частей и сервисных программ, а также доступность автомобилей для обслуживания с учётом всех новых требований рынка.

В планах компании также значится расширение присутствия на рынке с последующими открытием дополнительных центров и развитием инфраструктуры для обслуживания клиентов. Дилерский центр в Major City является лишь первым шагом в этой стратегии.

KGM и российский рынок: перспективы роста и стратегии компании

Перспективы развития марки на российском рынке будут зависеть от того, как успешно компания сможет адаптировать свои автомобили под требования местных потребителей. В компании утверждают, что большое внимание будет уделяться улучшению качества автомобилей, что должно привлечь новых покупателей.

С учётом роста интереса к внедорожникам и кроссоверам в России, KGM имеет все шансы занять достойное место в этом сегменте. Модели Tivoli, Korando и Torres уже пользуются спросом в других странах, и компания уверена, что они также найдут своего покупателя в России.

Процесс реструктуризации марки, смена имени и владельца предполагают нацеленности на инновации и улучшение качества, что, по мнению экспертов, поможет KGM вернуть доверие российских потребителей.